Петербургские школьники стали победителями конкурса "Большая перемена"

Почти три десятка петербургских школьников смогли заработать первые крупные суммы благодаря всероссийскому конкурсу "Большая перемена". Тринадцать старшеклассников получили по одному миллиону рублей, 15 учащихся 8-9-х классов - по 200 тысяч рублей.

Как рассказали в администрации Санкт-Петербурга, победителей выявили по результатам решения кейсовых заданий и защиты проектов на тему "Создавая будущее" по четырем направлениям: искусство и творчество, образовательные технологии, среда обитания, общество. Очный этап проходит в Крыму, в лагере "Артек". Всего в 2021 году в конкурсе "Большая перемена", который президентская платформа "Россия - страна возможностей" проводит в рамках реализации нацпроекта "Образование", приняли участие 2,5 миллиона школьников и студентов колледжей из разных регионов страны.

Как отмечает глава комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская, участие в подобных конкурсах - уверенный шаг во взрослую жизнь.

- Ребята создают проекты в том направлении деятельности, который им наиболее интересен, добиваются результата и, что самое главное, получают поддержку. Благодаря этой поддержке они готовы двигаться дальше к поставленной цели, - считает она. - В прошлом году 12 петербургских одиннадцатиклассников выиграли по миллиону рублей от "Большой перемены". В новом сезоне копилка школьников-миллионеров еще увеличилась. Выигрыш позволит нашим выпускникам осуществить мечты. От всей души желаем им удачи.

По словам участников, самым сложным было не сойти с дистанции: конкурс - это не просто рывок, а довольно долгий путь.

- На заключительном этапе мы работали в команде, где каждый из нас уже преодолел предыдущие этапы и где каждый - сильный лидер, - рассказал ученик Академической гимназии N 56 Артем Липиньски. - Поэтому пригодились и самообладание, и дар убеждения, чтобы продвигать свои идеи. То есть нужно было проявлять свои лидерские качества, но при этом не забывать, что мы работаем в команде. Здесь оценивались твои социальные навыки и умение договариваться, твоя общая эрудиция и умение найти быстрое решение проблемы.

В прошлом году 12 петербургских одиннадцатиклассников выиграли по миллиону рублей, в этом — 15

По словам Артема, выигранный миллион он потратит на обучение: "Сейчас у меня появились расширенные возможности выбора вуза и факультета, где в принципе нет бюджетных мест". Однако главным достижением своего участия в конкурсе он считает не деньги, а опыт продвижения своего проекта, налаживание контактов, и главное - уверенность в том, что "я конкурентоспособен в плане своих идей".

- Для меня эта победа - мотивация идти дальше и не останавливаться, - заявил Артем Липиньски.

Кстати, образование - не единственный способ потратить заработанный миллион. Победители могут купить необходимые гаджеты или даже собственное жилье.

Цифра

2,5 миллиона школьников и студентов приняли участие в конкурсе.