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17.11.2021 17:08

Петербургские школьники стали победителями конкурса "Большая перемена"

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 260(8611)
Почти три десятка петербургских школьников смогли заработать первые крупные суммы благодаря всероссийскому конкурсу "Большая перемена". Тринадцать старшеклассников получили по одному миллиону рублей, 15 учащихся 8-9-х классов - по 200 тысяч рублей.

Как рассказали в администрации Санкт-Петербурга, победителей выявили по результатам решения кейсовых заданий и защиты проектов на тему "Создавая будущее" по четырем направлениям: искусство и творчество, образовательные технологии, среда обитания, общество. Очный этап проходит в Крыму, в лагере "Артек". Всего в 2021 году в конкурсе "Большая перемена", который президентская платформа "Россия - страна возможностей" проводит в рамках реализации нацпроекта "Образование", приняли участие 2,5 миллиона школьников и студентов колледжей из разных регионов страны.

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Как отмечает глава комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская, участие в подобных конкурсах - уверенный шаг во взрослую жизнь.

- Ребята создают проекты в том направлении деятельности, который им наиболее интересен, добиваются результата и, что самое главное, получают поддержку. Благодаря этой поддержке они готовы двигаться дальше к поставленной цели, - считает она. - В прошлом году 12 петербургских одиннадцатиклассников выиграли по миллиону рублей от "Большой перемены". В новом сезоне копилка школьников-миллионеров еще увеличилась. Выигрыш позволит нашим выпускникам осуществить мечты. От всей души желаем им удачи.

По словам участников, самым сложным было не сойти с дистанции: конкурс - это не просто рывок, а довольно долгий путь.

- На заключительном этапе мы работали в команде, где каждый из нас уже преодолел предыдущие этапы и где каждый - сильный лидер, - рассказал ученик Академической гимназии N 56 Артем Липиньски. - Поэтому пригодились и самообладание, и дар убеждения, чтобы продвигать свои идеи. То есть нужно было проявлять свои лидерские качества, но при этом не забывать, что мы работаем в команде. Здесь оценивались твои социальные навыки и умение договариваться, твоя общая эрудиция и умение найти быстрое решение проблемы.

В прошлом году 12 петербургских одиннадцатиклассников выиграли по миллиону рублей, в этом — 15

По словам Артема, выигранный миллион он потратит на обучение: "Сейчас у меня появились расширенные возможности выбора вуза и факультета, где в принципе нет бюджетных мест". Однако главным достижением своего участия в конкурсе он считает не деньги, а опыт продвижения своего проекта, налаживание контактов, и главное - уверенность в том, что "я конкурентоспособен в плане своих идей".

- Для меня эта победа - мотивация идти дальше и не останавливаться, - заявил Артем Липиньски.

Кстати, образование - не единственный способ потратить заработанный миллион. Победители могут купить необходимые гаджеты или даже собственное жилье.

Цифра

2,5 миллиона школьников и студентов приняли участие в конкурсе.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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