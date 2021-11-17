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17.11.2021 20:00
Рубрика: Власть

Правительство утвердило новый перечень районов Крайнего Севера

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 262(8613)
С 1 января 2022 года будет действовать единый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Его утвердило правительство.

Нужен он главным образом для того, чтобы проживающие в условиях Крайнего Севера люди получали установленные законами льготы и надбавки. Как отмечают в правительстве, в плане географии перечень не изменился, но стал более структурированным. Кроме того, новый вариант соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны.

Фото: РИА Новости
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Уточняется, что в 1992-1994 годах различные госорганы и инстанции вносили в перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей многочисленные изменения. Это впоследствии привело к сложностям в правоприменительной практике. На этой неделе указом президента старые нормативные акты были отменены. После этого правительство и утвердило новый перечень.

К районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям отнесены отдельные города, городские округа, муниципальные округа и районы Алтая, Бурятии, Карелии, Коми, Тывы, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также всей Якутии, Магаданской, Мурманской областей, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов и всего Камчатского края.

Прежде всего люди, которые работали в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. По информации Пенсионного фонда РФ (ПФР), работавшие там мужчины могут уходить на пенсию в 60 лет, а женщины - в 55 лет. При этом в районах Крайнего Севера они должны проработать не менее 15 лет, а в приравненных к ним местностях - не менее 20 лет и иметь страховой стаж не менее 25 и 20 лет соответственно. В то же время на момент выхода на пенсию гражданам не обязательно жить на Севере.

Работавшие на Крайнем Севере имеют право на досрочное назначение страховой пенсии

В 50 лет на пенсию могут уйти женщины, родившие двух и более детей, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях. Еще больше сокращается возраст выхода на заслуженный отдых для оленеводов, рыбаков и охотников-промысловиков. Мужчины в этом случае могут выйти на пенсию в 50 лет, женщины - в 45 лет. Но для этого им нужно постоянно проживать в северных местностях.

Фото: instagram.com / republicofkarelia
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У "северян" выше и сама пенсия. Так, фиксированная выплата (в этом году ее размер составляет чуть более 6 тысяч рублей) к одному из видов страховой пенсии "северян" - по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца - увеличивается на соответствующий районный коэффициент, который устанавливает правительство.

Если человек переезжает в районы с другим климатом, то повышающий коэффициент уже не начисляется. Но есть одно исключение. Если человек проработал не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к ним, и имеет страховой стаж не менее 25 лет (у мужчин) и не менее 20 лет (у женщин), надбавка к пенсии устанавливается независимо от места жительства.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Пенсии и пособия Правительство Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Сибирь СЗФО Республика Коми ДФО Якутия ДФО Бурятия СЗФО Карелия СФО Алтайский край

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