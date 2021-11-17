Президент РАН заявил о разумности введения QR-кодов

Во время Ломоносовских чтений, которые сейчас проходят в Архангельске, президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил о том, что введение QR-кодов "это разумно и правильно".

- Важны организационные и экономические меры в отношении каждого из нас и всех вместе, меры, которые стимулировали бы вакцинацию населения. Мы не должны действовать принуждением, мы должны действовать убеждением. Введение QR-кодов - одна из таких мер, - отметил он.

По словам Александра Сергеева, надо смотреть и на опыт других странах. Президент РАН привел в пример опыт Франции:

- Мне пришлось столкнуться с тем, как там устроена ограничительная система: посещение всех мест - только при предъявлении QR-кодов, - отметил он.

По поводу пандемии коронавируса глава РАН сказал также:

- Будем надеяться, что это последний всплеск. Хотя вирус мутирует очень быстро и, конечно, надо быть во всеоружии, для того, чтобы встречать следующие мутации и не допускать таких всплесков, который мы видим сейчас.