В Архангельске изучили детские росписи Ломоносова

К 310-летию Ломоносова, которое будет отмечаться 19 ноября, специально для "Российской газеты" из фондов архангельских Гостиных дворов извлекли подрядные тетради с росписями великого ученого, сделанными им за неграмотных мужиков.

В юбилейные дни краеведческий музей организовал публичную экспертизу автографов Михаила Васильевича с участием криминалистов.

...Старший научный сотрудник музея Галина Калитина разворачивает перед нами бесценные "вещдоки" поморского детства Ломоносова. Это шедевры каллиграфии, вышедшие из-под пера юного Миши 296 лет назад:

- Видите? "Эл" - как греческая лямбда, "а" - с завитками. А чернила здесь с таким количеством сажи, что на бумаге не выцветают. Более того, по полям и очень точному интерлиньяжу видно, что под документ подкладывался трафарет, - рассказывают в музее.

"Вместо подрядчиков Алексея Аверкиева сына Старопопова и Григория Иванова сына Иконникова руку приложил Михаил Ломоносов", - гласит одна из росписей. Это пинежские крестьяне, подрядившиеся "приплавить весной в Куростров по сто тесниц соснового леса за рубль четыре гривны и за рубль двадцать алтын" для строительства новой церкви. Земляки ученого собирали на нее деньги - кто рубль, кто пять копеек. Отец Ломоносова, кстати, внес десять рублей (тогда это было жалованье чиновника за несколько месяцев).

Подрядные тетради, в коих Ломоносов "руку приложил", были найдены в подвале куростровской церкви священником прихода еще в XIX веке. Это редчайшие образцы почерка ученого, дошедшие до наших дней.

Из-под пера юного Миши выходили настоящие шедевры каллиграфии. Фото: Николай Гернет

- Как известно, на следующий день после смерти Ломоносова граф Григорий Орлов по распоряжению Екатерины II приехал в петербургский дом ученого на набережной Мойки и забрал все рукописные архивы Михаила Васильевича, - рассказывает научный сотрудник музея Андрей Жданов. - Где они сегодня находятся - неизвестно.

Историки, конечно, уверены, что в Гостиных дворах росписи Ломоносова подлинные, но еще раз проверить и сравнить с многочисленными копиями никогда не помешает. А главное - "подправить" имидж простого рыбацкого сына в неизменных лаптях...

Кстати, за неграмотных земляков мальчик расписывался и в Гостиных дворах Архангельска - сюда со своего Курострова "бедный рыбацкий сын" приходил к дяде-таможеннику на кораблях отца водоизмещением... 950 тонн. Василий Дорофеевич Ломоносов был крепким предпринимателем и судовладельцем - одним из первых по указу Петра он начал проектировать корабли на новый европейский манер. Снимаем с Миши лапти, господа!

- Корабли Ломоносова строились на первой верфи торгового флота - в Вавчуге, у купцов Бажениных. Здесь, напротив Курострова, по образцу немецкой была создана также первая промышленная лесопилка, где мощные мельницы подключались к станкам. Вот откуда у Ломоносова знание механики: мальчик часто здесь бывал, - говорит Андрей Жданов. - У него, кстати, был звонкий и певучий голос - Михайло еще малышом стал певцом в куростровской церкви, дьяки его обожали. Мог спеть, рассказать, расписаться за кого угодно. Допускали его и до книг.

Точеная каллиграфия почерка Ломоносова объяснима, если учесть, что Миша имел доступ к сокровищам великолепной библиотеки архиепископа Холмогорского Афанасия (часть ее, как известно, передали местным приходам). А книги были допетровскими - стоит ли удивляться и знаменитым "дракам" Ломоносова с немецким историком Миллером, во время которых "помор в кафтане" отстаивал антинорманскую версию происхождения русского государства. Во многом, кстати, основанную на славянской топонимике. Как тут не вспомнить, что на карте Архангельской области пять раз встречается, к примеру, название Юрмала (на древнем местном наречии - прибрежная земля).