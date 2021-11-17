В Калининградской области будут выдавать "продуктовые карты"

Жителям Калининградской области вновь начнут выдавать "продуктовые карты". Речь идет о специальных социальных счетах, на которые будут ежемесячно зачислять по две тысячи рублей. Потратить деньги можно только на продукты питания отечественных производителей.

Карты распределят между двумя категориями льготников. Это, во-первых, все получатели региональной социальной доплаты к пенсии (пожилые люди с минимальными доходами, дети-инвалиды и так далее), во-вторых - многодетные родители.

Мера поддержки хорошо зарекомендовала себя в прошлом году, поэтому в следующем ее решили возобновить. Она будет действовать с апреля по июнь 2022-го. В этот период, как правило, продукты дорожают в преддверии нового урожая. За три месяца каждому владельцу социального счета перечислят в общей сложности шесть тысяч рублей.

- Выплаты получат почти 53 тысячи жителей области, - отмечает глава региона Антон Алиханов. - На эти цели потребуется, по нашим расчетам, примерно 317 миллионов рублей дополнительных ассигнований. Это в десять раз больше, чем тот объем поддержки, который мы оказывали в 2020 году.

Кстати

Калининградская область стала одним из первых российских регионов, внедривших продовольственные меры поддержки в период пандемии. Такую помощь в прошлом году получили 9,6 тысячи человек. К проекту присоединились все основные торговые сети региона.