В Калининградской области будут выдавать "продуктовые карты"

Новости

Патрушев и Вольфович обсудили Военную доктрину Союзного государства 16:04
Ученые нашли связь между высоким давлением и дефицитом одного витамина 16:03
МХАТ снял с репертуара спектакль с Ольгой Бузовой "Чудесный грузин" 15:56
В Москве начали оцифровку всех дорог 15:56
Путин: Потенциал сотрудничества России и Узбекистана не исчерпан 15:52
Рафик Загрутдинов: Пандемия не скажется на сроках переселения по программе реновации жилья 15:38
Госдума приняла в I чтении законопроект о праве РФ на "золотую акцию" 15:36
Эксперты подтвердили применение Польшей химических веществ на границе 15:30
Создатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн госпитализирован в реанимацию 15:24
Эксперты подсчитали, сколько автопроизводители зарабатывают в секунду 15:16
В России к 2024 году появятся три крупных биоресурсных центра 15:03
Лавров: Россия готова поставлять Молдавии вакцины от коронавируса 14:59
Мосбиржа объявила о запуске утренних торгов 14:56
Роулинг "отменили": писательницу не позвали на юбилей "Гарри Поттера" 14:47
Собянин поручил уменьшить количество мигрантов на стройках реновации 14:46
Путин указал обозначить пределы допустимого в генетике 14:38
Путин подпишет указ по ценным растениям 14:33
Генпрокурор Игорь Краснов погасил новую марку к 300-летию прокуратуры 14:25
В МФЦ начали распечатывать бумажные сертификаты с QR-кодом 14:24
Собянин: Загрузка коронавирусных больниц в столице уменьшилась на 1 тысячу коек 14:24
СК Беларуси оценил действия польских силовиков в отношении мигрантов 13:54
Госдума повысила лимит накоплений ФНБ с 7% до 10% ВВП 13:52
Кабмин направит почти 1,4 млрд рублей на помощь аграриям Дальнего Востока 13:40
"Гомельтранснефть" ограничил прокачку по нефтепроводу "Дружба" в Польшу 13:37
Новорожденных в России будут проверять на СМА и еще 35 болезней 13:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
Федермессер: Нарушение этики в отношениях "врач-больной" - это бич медицины
Федермессер: Нарушение этики в отношениях "врач-больной" - это бич медицины
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
17.11.2021 15:16
Рубрика: Общество

В Калининградской области будут выдавать "продуктовые карты"

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 261(8612)
Жителям Калининградской области вновь начнут выдавать "продуктовые карты". Речь идет о специальных социальных счетах, на которые будут ежемесячно зачислять по две тысячи рублей. Потратить деньги можно только на продукты питания отечественных производителей.

Карты распределят между двумя категориями льготников. Это, во-первых, все получатели региональной социальной доплаты к пенсии (пожилые люди с минимальными доходами, дети-инвалиды и так далее), во-вторых - многодетные родители.

Лишившиеся доходов самозанятые Калининграда получат по 250 тысяч рублей

Мера поддержки хорошо зарекомендовала себя в прошлом году, поэтому в следующем ее решили возобновить. Она будет действовать с апреля по июнь 2022-го. В этот период, как правило, продукты дорожают в преддверии нового урожая. За три месяца каждому владельцу социального счета перечислят в общей сложности шесть тысяч рублей.

- Выплаты получат почти 53 тысячи жителей области, - отмечает глава региона Антон Алиханов. - На эти цели потребуется, по нашим расчетам, примерно 317 миллионов рублей дополнительных ассигнований. Это в десять раз больше, чем тот объем поддержки, который мы оказывали в 2020 году.

Кстати

Калининградская область стала одним из первых российских регионов, внедривших продовольственные меры поддержки в период пандемии. Такую помощь в прошлом году получили 9,6 тысячи человек. К проекту присоединились все основные торговые сети региона.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

Главное сегодня

Песков заявил об ошибке в расчете срока пандемии
"Роскосмос" и NASA достигли согласия по возобновлению "перекрестных" полетов
Собянин поручил уменьшить количество мигрантов на стройках реновации
Кабмин обновил перечень районов Крайнего Севера
В МФЦ начали распечатывать бумажные сертификаты с QR-кодом
Научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации
Навигатор вузов: куда поступать и что сдавать