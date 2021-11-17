В общественном транспорте Петербурга появятся билеты с QR-кодами

В Северной столице разрабатывается новая система билетов с QR-кодами для проезда на общественном транспорте. Она позволит ввести пересадочный тариф и отказаться от кондукторов на большинстве маршрутов.

В последнее время слово "QR-код" ассоциируется в основном с коронавирусными ограничениями. Штрих-код на новых билетах не имеет никакого отношения к пандемии. Они появятся в рамках развития системы электронного контроля оплаты проезда. В числе главных преимуществ этих билетов будущего - возможность купить их за наличные и в разных местах: к примеру, в кассах метрополитена, городского учреждения "Организатор перевозок" и розничных сетей. Разовый проездной билет будет действителен в течение трех дней после приобретения.

Сегодня оплатить проезд в автобусе, троллейбусе или трамвае "наличкой" можно только на месте, в транспорте. Билеты продает кондуктор, а если его нет - водитель. В первом случае проблем обычно не возникает. Второй вариант не очень удобен и для самого водителя, и для пассажира.

Десятки маршрутов общественного транспорта в Петербурге уже сегодня работают без кондукторов - в городе больше года тестируется такая система. В профессиональных сообществах в соцсетях водители сетуют на то, что у них далеко не всегда бывает сдача. А некоторые трамвайные вагоны и вовсе не приспособлены для общения с пассажирами: кабина водителя довольно большая, он сидит далеко от двери в салон и для продажи билета ему приходится вставать. При этом пассажиры не всегда соблюдают правило - обращаться за билетами только на остановках - и нетерпеливо стучат монетками по стеклу во время движения.

Билеты нового типа избавят от таких проблем. Для оплаты проезда их надо будет прикладывать штрих-кодом к валидатору в салоне, как банковскую карту или "Подорожник". Кстати, все электронные способы оплаты в новой системе будут работать по-прежнему.

Предполагается, что билеты с QR-кодами введут в оборот в апреле 2022 года. В то же время городской комитет по транспорту сообщает, что с переходом на новую модель обслуживания кондукторы останутся только на центральных маршрутах Петербурга, самых загруженных, и туристических направлениях. Надо отметить, что наличие кондуктора особенно важно для гостей города, которые зачастую не знают, чем и как можно оплатить проезд в Северной столице. Валидатор этого не объяснит, а "живой" сотрудник транспортной компании еще и подскажет, на какой остановке лучше выходить.

Без кондуктора приходится трудно и пассажирам, у которых для оплаты имеется только банковская карта. Валидаторы из-за сбоев порой ее не считывают, и тогда единственный выход для добросовестного человека - покинуть салон на следующей остановке.

Казалось бы, присутствие кондуктора выгодно и самим перевозчикам: под его бдительным оком практически невозможно проехать "зайцем". Но городские власти считают, что будущее за бескондукторной системой оплаты. По их оценкам, эксперимент по ее введению проходит успешно. В комтрансе ссылаются на результаты проверок: почти 90 процентов пассажиров дисциплинированно оплачивают проезд сразу при входе в салон - не дожидаясь, пока нагрянет контролер. При этом такое же количество людей используют специальные электронные средства оплаты - "Подорожник" или "Единую карту петербуржца", и только по пять процентов пассажиров расплачиваются банковской картой или наличными. Исключение - коммерческие маршрутки, где в ходу главным образом купюры и монеты.

В отсутствие кондукторов на безбилетников будут охотиться только мобильные бригады контролеров.

Кстати

Попытки отказаться от кондукторских услуг в общественном транспорте Петербурга предпринимались не раз. К слову, сама идея родилась еще в советское время. В 2010 году в городе планировали уволить более четырех тысяч таких сотрудников, заменив их электронными валидаторами. Одной из целей этого шага была экономия на их зарплате. Но оказалось, что вместо штата кондукторов надо нанимать не меньшее количество контролеров, и первые задержались на всех видах транспорта еще как минимум на десятилетие.