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17.11.2021 16:51
Рубрика: Экономика

В Петербурге компании начали набирать контролеров QR-кодов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на электронных досках объявлений стали появляться вакансии контролеров QR-кодов. Основной обязанностью таких сотрудников будет встреча клиентов на входе и проверка у них антиковидных документов.

Количество вакансий на удаленке в России увеличилось в три раза

В реестре профессий "контролер-QR-кодов" отсутствует. Поэтому компании называют таких сотрудников по-разному. Например, как следует из объявления одной из таких вакансии на сервисе HeadHunter, хоккейный клуб СКА ищет вахтера-контролера. Он должен будет проверять коды, измерять температуру посетителям, а также проверять билеты на матчи. Заработная плата - до 35 тысяч рублей.

В спорткомплексе "Ленинец" в Купчино ищут администратора, главной задачей которого также будет проверка кодов. График - с 10.00 до 22.00, смены - два через два. Зарплата не указана.

40 тысяч рублей до вычета налогов предлагают администратору-контролеру на ярмарке "Юнона".

Сейчас QR-коды в Петербурге проверяют в учреждениях культуры. Обычно с этой функцией справляются охранники или билетные контролеры. Также коды требуются в спортивные клубы и бассейны, в небольших учреждениях эту функцию взяли на себя администраторы. Но уже с 1 декабря антиковидные документы потребуются при входе в кафе и непродовольственные магазины Северной столицы.

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