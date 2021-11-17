В Петербурге открыли "Тик-ток хаус"

На новой площадке под названием "Просто. Production" работают TikTok-станции для записи видео, есть просторный лекторий с шумоизоляцией, амфитеатр, студии, зоны для занятий, комната для переговоров и другие помещения.
Здесь можно воплощать свои креативные идеи, проводить самостоятельную и проектную работу, различные мероприятия.
- Петербург - город креативной молодежи, для которой новые возможности - необходимый этап в реализации своих идей и проектов, - отмечает операционный директор центра Мария Залогина. - У молодежи очень востребовано умение создавать контент, и теперь у нее появилась новая площадка для этого.
На заметку
Чтобы поработать в креативном пространстве "Тик-ток хаус", надо зарегистрироваться на сайте. Там же можно забронировать студию для съемки или целый амфитеатр.