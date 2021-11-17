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17.11.2021 15:29
Рубрика: Власть

В Петербурге открыли "Тик-ток хаус"

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 261(8612)
В Петербурге открыли новое молодежное пространство - "Тик-ток хаус". Площадка появилась в Доме культуры имени Кирова на Большом проспекте Васильевского острова. Это филиал бесплатного молодежного коворкинга "Просто".

На новой площадке под названием "Просто. Production" работают TikTok-станции для записи видео, есть просторный лекторий с шумоизоляцией, амфитеатр, студии, зоны для занятий, комната для переговоров и другие помещения.

Фото: Getty Images
Словарь русского языка пополнился выражениями тиктокеров

Здесь можно воплощать свои креативные идеи, проводить самостоятельную и проектную работу, различные мероприятия.

- Петербург - город креативной молодежи, для которой новые возможности - необходимый этап в реализации своих идей и проектов, - отмечает операционный директор центра Мария Залогина. - У молодежи очень востребовано умение создавать контент, и теперь у нее появилась новая площадка для этого.

На заметку

Чтобы поработать в креативном пространстве "Тик-ток хаус", надо зарегистрироваться на сайте. Там же можно забронировать студию для съемки или целый амфитеатр.

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