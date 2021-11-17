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17.11.2021 15:44
Рубрика: Общество

В Поморье представили проект получения водорода из энергии приливов

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)
В Архангельске во время выездного заседания президиума Российской академии наук, которое приурочено к 310-летию Михаил Ломоносова, ученые обсудили проект правительства Архангельской области по получению "зеленого" водорода на Севере Поморья.

Сегодня в правительств РФ прорабатывают возможности по созданию в России центров производства водорода и аммиака на базе потенциальных приливных электростанций, в том числе, Мезенской, в Архангельской области. По оценкам 2020 года, мировой спрос на водород составил 87 миллионов тонн в год. В ближайшие десятилетия, согласно прогнозу ученых, он вырастет примерно в шесть раз.

Фото: Александр Кушнер
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- Мезенский залив Белого моря - одно из немногих мест в мире, имеющих такую большую высоту приливов - почти 10 метров. Потенциал этой точки составляет порядка 19-20 гигаватт. Кроме того, ветровая нагрузка благоприятная для создания в этом районе ветровых электростанций, - сообщил в своем докладе министр экономического развития, промышленности и науки Архангельской области Виктор Иконников.

Возможности для производства приливных турбин есть на северодвинских предприятиях атомного судостроения. Одна из таких турбин в начале нулевых была создана и успешно прошла испытания. Кроме того, близость к Севморпути открывает региону возможности доставки сжиженного водорода на мировые рынки. Объем производства энергетического кластера в Мезенском районе может составить один миллион тонн зеленого водорода в год.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев назвал эту задачу комплексной и мультидисциплинарной. Он отметил также, что это один из проектов, который может стать современной визитной карточкой Архангельской области. Вместе с тем, необходимо взвесить экологические риски:

- Реки здесь нерестовые, поэтому, если мы будем мешать рыбе заходить на нерест, это будет, конечно, неправильно, так как мы нарушим не только экологию, но и экономику. Все это надо взвешивать и это задача оценок для науки: современной физики, современной экономики. Так как инвестор придет только в том случае, когда все будет хорошо просчитано.

Глава РАН отметил также: "Со стороны академии наук, мы, конечно, поможем решению этого вопроса".

Проект организации индустриального парка предусматривает строительство в Мезенском районе приливной электростанции, водородного электролизного завода, фабрики ветрогенерации.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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