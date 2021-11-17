В Северодвинском краеведческом музее представят звуки Арктики

В Северодвинском краеведческом музее появится креативное выставочное пространство "Звуковая гармония Арктики", которое станет одновременно познавательным центром и релаксационной зоной.

Красочно-звуковая симфония Севера позволит посетителям проникнуться новыми смыслами в понимании пейзажей, которые были заложены еще писателем Степаном Писаховым: "Арктика - это утро Земли, совершенный первозданный мир, который одновременно напоен стройным песнопением и пронизан святой тишиной".

Начало выставочному пространству положат четыре звуковые истории, рассказывают в музее. "Весна в Архангельской тайге" подарит слушателям ощущения того волшебного времени, когда после зимнего безмолвия лес начинает наполняться звуками. "Стихия - море" - это звуки Белого моря в разные времена года, грохот разрушительного шторма и шепот летнего прибоя, гомон перелетных птиц, обитающих на морских берегах. История "На исходе лета" позволит в любое время года ощутить приближающуюся осень, услышать доминанты августовского дня. В уютной ауре музейного зала приятно будет услышать даже зимнюю стихию ветра и непогоды - четвертую звуковую историю.

Автор креативной экспозиции - звукорежиссер Николай Терентьев. Он много лет занимается полевой звукозаписью. Еще в детстве, во время походов в лес с отцом-охотником Николай прислушивался к каждому звуку. Охотником не стал, но из своих странствий каждый раз приносит особые "трофеи" - звуки природы.

Кстати, он записывает не только шум моря, пение птиц и звуки ветра. Николай Терентьев фиксирует в звуках историю своего края. Как сообщили в Центре социальных инноваций "Открытая идея", недавно звукорежиссер поделился со своими слушателями записью монотонного стука сваебойки (машины, забивающей в землю сваи). Это символ растущего города - звук, который сопровождал Молотовск-Северодвинск с самого его рождения и не утихает сегодня. Такие записи предполагается использовать для краеведческого просвещения школьников.

Со дня на день начнется монтаж оборудования для звуковой экспозиции. По словам директора музея Светланы Пачиной, "Звуковая гармония Арктики" откроется для посетителей 1 декабря 2021 года.