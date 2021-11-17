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17.11.2021 15:13
Рубрика: Общество

В Вологодской области будут увеличивать выплату на содержание сирот

Текст: Вадим Смирнов (Вологодская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 261(8612)
В Вологодской области ежемесячная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в приемных семьях, перестанет быть фиксированной. Ее размер будет увеличиваться ежегодно вслед за увеличением прожиточного минимума для детей.

- Размер ежемесячной денежной выплаты сейчас составляет 10 105 рублей. Сумма установлена с 1 января 2018 года и с тех пор не менялась, - говорит председатель Законодательного собрания региона Андрей Луценко. - Мы обсудили эту проблему на круглом столе, выслушали мнения родителей из замещающих семей, выпускников детских домов, представителей волонтерской службы. Все они говорили о том, что такая сумма не покрывает расходы, которые за последние четыре года выросли.

Фото: Архив Оксаны Морковиной
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Губернатор Олег Кувшинников поддержал инициативу региональных парламентариев.

- Увеличение мер государственной поддержки семей, которые берут на воспитание детей-сирот, считаю важным и необходимым, - отметил глава региона.

Как сообщают в правительстве Вологодской области, в 2022 году размер ежемесячной выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составит 12 201 рубль. Дополнительно из регионального бюджета потребуется выделить 87 миллионов рублей. Воспользоваться этой мерой поддержки смогут приемные семьи, в которых проживает 3461 подопечный ребенок.

Дополнительные средства предусмотрят в областном бюджете не только на 2022 год, но и на плановый трехлетний период.

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