Алексей Логвиненко рассказал о внедрении в Ростове билетной системы "Тройка"

Внедрение в Ростове-на-Дону системы оплаты проезда на общественном транспорте "Тройка" упростит поездки ростовчанам в Москве и десяти регионах России. Об этом сообщил глава администрации донского мегаполиса Алексей Логвиненко.

Соглашение об интеграции транспортной карты "Тройка" власти региона заключили на площадке Международного форума "Транспорт России-2021".

Как отметил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, билетная система на базе карты "Тройка" предоставляет возможности создания сквозного платежного инструмента для тех, кто много путешествует по городам России. Ведь карта работает в десяти регионах страны, и ростовчане получат возможность пользоваться единым проездным при посещении данных территорий.

"Кроме того, билетная система "Тройка" позволит нам внедрить различные варианты тарифного меню. В том числе пересадочные тарифы: когда в течение определенного времени по сниженной стоимости (со скидками) можно пользоваться несколькими видами транспорта", - написал в Instagram Алексей Логвиненко.

В перспективе к "Тройке" можно будет подключить программу лояльности для пассажиров от партнеров системы и другие городские сервисы.