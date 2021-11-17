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17.11.2021 13:15

Энергетики ввели в эксплуатацию 526 километров линий электропередачи

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Компания "Россети Юг" в январе-сентябре 2021 года ввела в эксплуатацию 526 километров линий электропередачи (ЛЭП) и 327 МВА трансформаторной мощности.
Фото: ПАО "Россети Юг" Фото: ПАО "Россети Юг"
Фото: ПАО "Россети Юг"

Наибольший объем работ выполнен в двух регионах присутствия "Россети Юг" - в Калмыкии и Ростовской области. В степной республике для технологического присоединения к сетям ветропарков были построены две подстанции суммарной мощностью 252 МВА и 42 километра ЛЭП. На Дону введены в работу 193 километра ЛЭП и 29 МВА трансформаторной мощности.

Фото: ПАО "Россети Юг"
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Специалисты волгоградского филиала в отчетный период ввели в эксплуатацию 60 километров ЛЭП и 25 МВА трансформаторной мощности. В Астраханской области введено 93 километра ЛЭП и трансформаторные подстанции мощностью 20 МВА.

Активные темпы реализации инвестиционной программы объясняются обязательствами "Россети Юг" по строительству объектов для технологического присоединения к электросетям в зоне ответственности компании. Только для присоединения потребителей льготной категории энергетики с начала года построили 398 километров ЛЭП и ввели 43 МВА трансформаторной мощности стоимостью 782 миллиона рублей.

Объем капитальных вложений за 9 месяцев составил 2,3 миллиарда рублей. В четвертом квартале на строительство еще 268 километров линий электропередачи и 319,8 МВА трансформаторной мощности будет направлено почти 2,9 миллиарда рублей. Данные мероприятия выполняются для обеспечения надежного электроснабжения потребителей и создания необходимых условий для технологического присоединения к электрическим сетям.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

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