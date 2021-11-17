В Крыму оценили призыв конгрессменов США ужесточить санкции против РФ

Обращение конгрессменов-республиканцев к госсекретарю США Энтони Блинкену с призывом ужесточить политику в отношении России никак не повлияло на позицию РФ по отношению к Крыму и Донбассу.

Об этом в комментарии RT заявил политический деятель Руслан Бальбек. Он отметил, что и без обращения конгрессменов США наращивают военную помощь Украине и усиливают свою группировку в Черном море.

- Но мы ни на йоту не сдвинемся от Крымского полуострова и не изменим своего отношения к жителям Донбасса. Может быть, конгрессмены просто хотят поучаствовать в американо-украинских военных отношениях? - отметил Бальбек.

Ранее десять конгрессменов-республиканцев в письме госсекретарю США Энтони Блинкену призвали администрацию Соединенных Штатов ужесточить политику в отношении России. По их мнению, помимо осуждения действий России, необходимы "сильные действия".