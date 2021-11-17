Кубань до 2030 года планирует привлечь 13 трлн рублей инвестиций

В Краснодарском крае презентовали пошаговую концепцию по привлечению инвестиций на территорию региона. В ее рамках субъект планирует к 2030 году привлечь в свою экономику порядка 13 триллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе администрации Кубани, концепцию разработала крупная консалтинговая компания совместно с отраслевыми министерствами, экспертами и представителями бизнеса.

- Привлечение инвестиций - одно из ключевых условий развития экономики, а значит благополучия жителей. За последние годы нам удалось создать в крае благоприятный деловой климат, одну из самых эффективных в стране систем поддержки бизнеса, - отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе презентации.

По словам авторов концепции, они опирались на три ключевых направления экономики - промышленность, туризм и IT-сферу. По ним разработаны "дорожные карты". Ежегодно объем инвестиций в экономику Кубани должен составлять не менее 23 процентов ВРП. Но пандемия коронавируса внесла свои корректировки: в 2021 году он составит 18,6 процента.

Концепция содержит детальный перечень сегментов для инвесторов, пул потенциальных предпринимателей, а также конкретные мероприятия улучшения деловой среды в регионе.