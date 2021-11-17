В Новороссийске врачи достали саморез из кишечника ребенка

Кубанские врачи смогли достать саморез длиной более двух сантиметров из двенадцатиперстной кишки двухлетнего ребенка. Причем сделать это медикам удалось без полосной операции, только с помощью эндоскопа, сообщается на официальной странице в Instagram горбольницы №1 Новороссийска.

Ребенка доставили в клинику с застрявшим в кишечнике саморезом. Достать опасное инородное тело удалось врачу эндоскопического отделения Давиду Шагиняну. По словам медиков, все действия надо было провести настолько виртуозно и без каких-либо осложнений, чтобы острым краем не повредить стенки денадцатиперстной кишки, желудка и пищевода. И врач смог это сделать. Саморез выявили на рентгеновском снимке, а затем диагноз подтвердился и при обследовании на ФГДС (фиброгастродуоденоскопии).

Крепежное изделие извлекли без хирургического вмешательства. С ребенком, который находился под внутривенным наркозом, работала бригада врачей: врач-эндоскопист, детский хирург и анестезиолог. Инородный предмет доставали при помощи прибора для осмотра внутренних органов - эндоскопа. Процедура прошла штатно и без всяких осложнений.

Если бы врачи не обладали нужным уровнем профессионализма, двухлетнему ребенку грозил бы риск повреждения и разрыва кишки, что неизбежно бы вызвало перитонит. Тогда спасать малыша пришлось бы с помощью открытой тяжелой операции. Ноничего этого не случилось, и мама ребенка бесконечно благодарна врачам.