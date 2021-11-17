На металлургическом заводе в Волгограде произошел пожар

В Краснооктябрьском районе Волгограда, где расположен металлургический завод "Красный октябрь", произошел пожар в двухэтажном листопрокатном цехе.

Как сообщает ГУ МЧС по области, в 9.30 под кровлей цеха загорелись кабели на площади 100 погонных метров. К ликвидации пожара привлекли 37 спасателей и 15 единиц техники. В настоящее время огонь локализован, идет разбор и проливка территории, погибших и пострадавших нет.

Как отмечается в сообщении, причину возгорания предстоит установить сотрудникам испытательной пожарной лаборатории.