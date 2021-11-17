Население Краснодара оценили в 1,7 миллиона человек

Избранный сегодня на пост мэра Краснодара Андрей Алексеенко в ходе заседания гордумы заявил, что столица Кубани стала самым быстрорастущим городом в России. Только за последние 10 лет количество его жителей выросло вдвое. По словам Алексеенко, сейчас население оценивается в 1 миллион и 700 тысяч человек.

- Наш город сегодня стал домом для 1 миллиона 700 тысяч человек. Столько нас живет в Краснодаре. К этим цифрам приближаются итоги Всероссийской переписи населения. Ни один город России больше не рос такими темпами. Ни один. Что такое 1 миллион 700 тысяч? Вдумайтесь в эти цифры. Это, к примеру, Барселона, Варшава, Будапешт - это европейские столицы. Или, например, сразу два Амстердама, - подчеркнул Алексеенко.

Мэр также отметил, что из-за такого скачка у города возникает множество проблем в части инфраструктуры - на дорогах 10-балльные пробки, группы в детских садах переполнены, а школьники зачастую вынуждены ездить в другой район на уроки.

Если итоговые цифры переписи населения подтвердятся, Краснодар автоматически станет третьим городом в России по количеству жителей, сразу после Москвы и Санкт-Петербурга. Только в 2018 году столицу Кубани официально признали городом-миллионником. По заявлению властей, город прибавлял почти по 100 тысяч человек каждый год.