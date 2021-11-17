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17.11.2021 17:22

Почему в Астрахани семья с четырьмя детьми встретит зиму без газа и света

Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Неделя - Юг России № 261(8612)
Родители четверых детей Мария и Петр Синченко ждали положенный по закону участок десять лет. Землю им и еще двадцати семьям льготников дали на окраине Астрахани, в поселке с оптимистическим названием Инициативный. От центра недалеко, да и коммуникации рядом, да только к ним не подключают. Четвертый год на участках, которые обещали сдать под ключ, нет газа и света. Соседи Синченко уже махнули рукой и решили продать землю.
И дом построен, и забор есть, но жить здесь без отопления, света и газа невозможно. Фото: Максим Коротченко И дом построен, и забор есть, но жить здесь без отопления, света и газа невозможно. Фото: Максим Коротченко
И дом построен, и забор есть, но жить здесь без отопления, света и газа невозможно. Фото: Максим Коротченко

Едем из центра города на восток, преодолеваем загруженные улицы и въезжаем в отдаленный одноэтажный микрорайон, петляем по узким улочкам и попадаем на заросший травой размером с гектар пустырь. В центре аншлаг - "Продаю участок", в ста метрах за ним из-за серого забора выглядывают три окна единственного на пустыре дома. Это скромные владения семьи Синченко.

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
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- Вот, сосед не выдержал, а нам деваться некуда, - рассказывает Мария. - Весной со съемной квартиры попросили съехать, а на участке воду как раз провели, мы ее три года ждали. В районной администрации пообещали, что со дня на день дадут газ и свет. Мы поверили, построили дом, небольшой, трехкомнатный, но уютный.

Новоселье семья справила в апреле. В мае должны были подключить электричество. Но потом сказали: в июле, затем - сентябре. Все лето Синченко прожили с бензогенератором, мощности которого едва хватало на освещение. Холодильник не включали, стирали по-деревенски, руками. А готовили еду с помощью покупных газовых баллонов.

- Сейчас холодно стало, и мы обогреваемся от плиты, а что зимой будет, не предоставляю, - переживает Мария. - Когда нам давали участок, сказали, что деньги выделили на все коммуникации. Почему же мы так мучаемся?

Как сообщили "РГ" в мэрии Астрахани, электроснабжение участков для многодетных - полномочия энергетиков, они - организация самостоятельная и повлиять на них у муниципалитета нет возможности. С газом история похожая: за счет средств администрации его подключать не планируется. Семьям самим нужно обращаться к газовикам, а если те откажут, жаловаться в антимонопольную службу.

В пресс-службе компании "Газпром межрегионгаз Астрахань" корреспондента "РГ" предупредили, что быстро к имеющейся трубе дома вряд ли подключат: может не хватить давления. Скорее всего, придется вести ветку от дальнего газопровода. Сколько это займет времени, в компании ответить затруднились. Это можно было узнать заранее, если б управление муниципального имущества еще до предоставления семьям участков обратилось за расчетами имеющихся здесь резервов мощности.

С электричеством тоже все непросто. Как сообщили в "Астраханьэнерго", нужно строить новую трансформаторную подстанцию и вести сотни метров новых электролиний, в том числе через автодорогу, а это куча бумаг и времени на согласование.

Фото: iStock
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Может быть, поэтому никаких работ за последние полгода ни одна служба не проводит: как поставили рядом с домом четыре столба, так и нет никого.

"Работы еще ведутся. Планируется завершить их до конца 2021 года", - сообщили "РГ" в компании, отметив, что патовой ситуации можно было избежать, если бы муниципалитеты еще до предоставления семьям участков подали единую заявку на обустройство инфраструктуры.

"Сейчас же компания получает разрозненные заявки в разное время, в разных местах и разными способами, очно и онлайн. Мы не видим суммарную потребность потенциальных потребителей. И если для отдельного заявителя еще можно найти резервные 15 кВт, то суммарная мощность складывается в сотни киловатт, для подключения которых надо строить новые линии и трансформаторные подстанции. Это требует большой подготовительной работы, проектирования, разрешения и согласования в разных инстанциях", - сообщили в "Астраханьэнерго".

В компании подчеркнули, что не раз просили власти сократить сроки согласования подобных работ, но результата так и нет. Так или иначе, решать вопрос с коммуникациями многодетным семьям придется самим. Причем далеко не бесплатно. Например, подключение к воде обошлось Синченко в 60 тысяч рублей. Сколько придется отдать за газ (бесплатно его проведут только до границ участка, а проект, разводка и оборудование внутри дома - за счет потребителя) и свет, они даже не загадывают. Мечтают только, чтобы успели до морозов. Глава семьи предлагает продать машину и поставить на крыше солнечные батареи. Вот так бесплатный участок становится практически золотым.

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