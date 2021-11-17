Суд вернул Анапе 25 земельных участков у моря

Мэрия Анапы выиграла суд о возврате в муниципальную собственность 25 участков земли рядом с Большим Утришом. Участки перешли в частную собственность в 2010 году и после ряда сделок оказались распределены между физлицами. Власти города смогли доказать, что отчуждение земель в частную собственность было незаконным. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

- Мэрия обратилась с исковым заявлением к физлицам, которые после переуступок являлись собственниками участков, незаконно выбывших из муниципальной собственности. Суд в первой инстанции выигран, - говорится в сообщении.

Участки расположены прямо у берега моря, что делает их невероятно ценными. При этом, вернувшись в муниципальную собственность, они станут землями общего пользования.