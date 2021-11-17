В Астраханской области при пожаре погибли двое детей

В Астраханской области в селе Черный Яр на улице Комиссара Савельева загорелся многоквартирный жилой дом.

В результате пожара в семье, где росли семь детей, произошла трагедия - погибли два ребенка 2019 и 2020 года рождения. Еще двое малышей 2018 и 2021 года рождения, а также их мать пострадали и госпитализированы. А пятилетний и семилетний ребенок получили переохлаждение, успев выбежать на улицу и простояв на холоде. Они также доставлены в больницу.

Енотаевским межрайонным следственным отделом проводится проверка по факту гибели двух детей.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте инцидента продолжает работу следственно-оперативная группа", - сообщает пресс-служба следственного управления СК по Астраханской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.