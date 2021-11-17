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17.11.2021 17:14
Рубрика: Общество

В Астраханской области сложилась критическая ситуация с водоснабжением

Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Неделя - Юг России № 261(8612)
Пять тысяч жителей сел Линейного, Туркменки, Янго-Аскера и Курченко Наримановского района, получавшие воду из ильменя Шушай, теперь не то что пить ее не могут, но даже ею умываться: из-за обмеления в трубы попадает ил, из крана течет зловонная зеленоватая жидкость.
Продолжительные северные ветры согнали километры воды с каспийского взморья. Фото: Максим Коротченко Продолжительные северные ветры согнали километры воды с каспийского взморья. Фото: Максим Коротченко
Продолжительные северные ветры согнали километры воды с каспийского взморья. Фото: Максим Коротченко

Критическая ситуация с водообеспечением жителей сельских населенных пунктов сложилась в Астраханской области из-за обмеления Каспия. В 13 селах перестали работать водозаборы, остановились паромные переправы, рыбаки не могут выйти на промысел. В общей сложности под угрозой благополучие 60 тысяч жителей.

Фото: Владимир Янченко/РГ
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Как сообщил руководитель областной службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области Сергей Смирнов, эти проблемы возникли не сегодня. За последние десять лет уровень моря упал на 28 сантиметров, а маловодные весенние паводки еще больше усугубили положение. Например, ситуация в зоне западных подстепных ильменей общей площадью около полумиллиона гектаров и включающей часть Лиманского, Икрянинского и Наримановского района, волнует местных жителей уже лет двадцать. Ильмени наполняются водой только в паводок, а он каждый год сокращается, водоемы высыхают один за другим.

Хорошим решением могло бы стать углубление водотоков, через которые вода из Волги поступает в ильмени, а также строительство шлюзов - регуляторов и водонасосов, но денег на это никогда не хватало.

- Уровень в ильменях на три-четыре метра ниже, чем несколько лет назад. Решение проблемы нам видится в ежегодном большом паводке и постоянной подкачке воды с июня по октябрь, тогда она будет хорошая, чистая. А если нет воды - нет и жизни. Как бы нам всем не пришлось переезжать отсюда, - говорит глава Линейнинского сельсовета Шамиль Зайнутдинов.

Из-за обмеления рек встали уже пять паромных переправ, а ведь во многих селах это единственная связь с городом.

- Паром задевает дно, перестал привозить автомобиль для сбора отходов. Местность вокруг переправы зарастает и заболачивается, вся жизнь там скоро замрет, - сообщил о проблеме с переправой на остров Петриков Ахтубинского района местный житель Александр Шведов.

- Как люди переживут зиму в этой ситуации - серьезный вопрос, - признает зампредседателя правительства Астраханской области Михаил Богомолов. - Планируем закупить наплавные легкосборные мосты на случаи ЧП, чтобы было чем заменить паромы.

Фото: Photoxpress
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А тут еще продолжительные северные ветры согнали километры воды с каспийского взморья. В зоне рыбного промысла теперь можно ходить пешком. 4,5 тысячи рыбаков не могут начать осеннюю путину. Зимой вода в обмелевших ильменях промерзнет до дна. Вместе с рыбой. Власти опасаются, что промысловики не выберут оставшиеся 43 тысячи тонн квоты, и объемы вылова на следующий год будут срезаны.

Весной же, если снова будет низкий паводок, рыба не сможет зайти на нерест, ведь ильмени обмелели.

"К сожалению, управляемый человеком водный режим остается далеким от естественного, - сказали "РГ" в Волжско-Каспийском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. - В отдельные годы мы наблюдаем настолько экстремальное маловодье, что оно вызывает катастрофические последствия для рыбы".

Что делать

В октябре астраханское облправительство обратилось в Росводресурсы с просьбой увеличить сброс воды в Нижнюю Волгу с Куйбышевского и Волгоградского водохранилищ. Но регионы, расположенные выше по Волге, - Волгоград, Самара, Ульяновск и Саратов, наоборот, предложили уменьшить попуск воды. В результате сброс остался прежним, 4,7 тысячи кубометров в секунду. А это значит, что Астрахань пока остается со своими нерешенными проблемами.

На прошлой неделе в регион прибыл глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов, чтобы изучить эту ситуацию. В течение трех дней он ездил по ильменям, осматривал насосные станции и гидросооружения. По итогам поездки сообщил, что расчистку и обводнение ильменей планируется включить в программу оздоровления Волги нацпроекта "Экология". Как ожидается, региону выделят на эти цели до 2024 года 4,8 миллиарда рублей. Но даже таких больших денег хватит лишь на приведение в порядок самых критических объектов.

- Западными подстепными ильменями дельты Волги заниматься надо постоянно, ежегодно, - считает Кириллов. - Это, по сути, обустройство местности, которая должна жить, а чтобы она жила, нужно за ней ухаживать.

В регионах Общество Природа Общество Экология Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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