В Краснодаре выбрали нового мэра

Новости

СМИ: Тесть Кокорина напал на человека в Подмосковье 21:40
Ученые разработали прототип телефона для собак 21:27
За сутки 106 военнослужащих Вооруженных сил вылечили от коронавируса 21:08
МИД: Обвинения в адрес РФ призваны отвлечь от ситуации на границе Беларуси 21:02
В Ингушетии будут судить подозреваемых в обналичивании 172 млн рублей 21:01
По делу Раковой в РАНХиГС выявили 12 фиктивно трудоустроенных сотрудников 20:48
В Минэнерго прокомментировали данные Росстата по ценам на автотопливо 20:33
Александр Сидякин назначен врио руководителя исполкома "Единой России" 20:24
Ученые выяснили, как получить супериммунитет к коронавирусу 20:13
В Совфеде предложили сделать условия кредитов прозрачнее для потребителей 20:06
Опубликована дипломатическая переписка Лаврова с главами МИД ФРГ и Франции 19:52
Новым главой исполкома "Единой России" станет Александр Сидякин 19:32
Патрушев и Салливан обсудили меры повышения доверия между Россией и США 19:11
Роскомнадзор допустил возможность блокировки The Insider 19:07
Анна Попова: Необходимо привить от гриппа всех переболевших коронавирусом 19:04
Сенатор предложила создать график выплат за несостоявшиеся туры 18:49
Лукашенко и Меркель провели очередной телефонный разговор 18:43
В трамваях появятся "тревожные кнопки" 18:38
В Чехии вводят ограничения для невакцинированных и не болевших COVID-19 18:33
Задержаны участники драки в электропоезде МЦК 18:29
Захарова высказалась о сроках сертификации "Северного потока-2" 18:25
Беларусь прекратит поставки электроэнергии на Украину с 18 ноября 18:12
Главред "МУЗ-ТВ" заплатит крупный штрафы за ЛГБТ-пропаганду 18:12
Попова: Кабмин изучит выдачу QR-кодов по уровню антител к коронавирусу 18:06
Вышел новый трейлер мультфильма Pixar "Я краснею" 18:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
17.11.2021 21:26
Рубрика: Власть

В Краснодаре выбрали нового мэра

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 262(8613)
У кубанской столицы - новый мэр. Им стал 43-летний Андрей Алексеенко, занимавший до недавнего времени пост вице-губернатора края, а в последние две недели исполнявший обязанности главы Краснодара. Его единогласно избрали депутаты на состоявшемся в среду заседании городской Думы.

О своем участии в конкурсе на пост градоначальника в конце октября заявили 24 претендента, пятеро из которых вышли во второй этап. На заседании Думы они обозначили основные цели и задачи, планируемые к реализации в случае избрания главой кубанской столицы.

Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
На родине Гагарина главой района единогласно избрали Полину Хомайко

Первым выступил Андрей Алексеенко, набравший по итогам конкурса наибольшее количество баллов - 80. Он обозначил самые острые проблемы города: "Рост населения в Краснодаре за последние 10 лет рекордный, и проблемы у нашего города тоже могут называться рекордными. Мы задыхаемся в постоянных пробках на дорогах, многим приходится возить детей в школы в другие районы, а дорога занимает час, а то и два, и превращается по сути в пытку. Город давно перестал быть зеленым и уютным. Все это есть. Как и много других острейших проблем. И решать эти проблемы за нас никто не будет".

Голосование проходило тайно, за Андрея Алексеенко свои голоса отдали 40 депутатов. "Не ждите от меня громких и красивых слов, лозунгов и заявлений. Жители города от этого устали, мы все тоже от этого устали. Нам нужно, в первую очередь, честно и реально оценить все проблемы, которые есть в городе, и профессионально и ответственно их решать", - признался новый мэр.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

Главное сегодня

Путин указал обозначить пределы допустимого в генетике
Опубликована дипломатическая переписка Лаврова с главами МИД ФРГ и Франции
Попова: Кабмин изучит выдачу QR-кодов по уровню антител к коронавирусу
Британский истребитель F-35 рухнул в Средиземное море
Собянин поручил уменьшить количество мигрантов на стройках реновации
Правительство РФ обозначило пределы роста квартплаты в 2022 году
Проект нового КоАП расширяет применение скидок при штрафах