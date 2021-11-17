В Краснодаре выбрали нового мэра

У кубанской столицы - новый мэр. Им стал 43-летний Андрей Алексеенко, занимавший до недавнего времени пост вице-губернатора края, а в последние две недели исполнявший обязанности главы Краснодара. Его единогласно избрали депутаты на состоявшемся в среду заседании городской Думы.

О своем участии в конкурсе на пост градоначальника в конце октября заявили 24 претендента, пятеро из которых вышли во второй этап. На заседании Думы они обозначили основные цели и задачи, планируемые к реализации в случае избрания главой кубанской столицы.

Первым выступил Андрей Алексеенко, набравший по итогам конкурса наибольшее количество баллов - 80. Он обозначил самые острые проблемы города: "Рост населения в Краснодаре за последние 10 лет рекордный, и проблемы у нашего города тоже могут называться рекордными. Мы задыхаемся в постоянных пробках на дорогах, многим приходится возить детей в школы в другие районы, а дорога занимает час, а то и два, и превращается по сути в пытку. Город давно перестал быть зеленым и уютным. Все это есть. Как и много других острейших проблем. И решать эти проблемы за нас никто не будет".

Голосование проходило тайно, за Андрея Алексеенко свои голоса отдали 40 депутатов. "Не ждите от меня громких и красивых слов, лозунгов и заявлений. Жители города от этого устали, мы все тоже от этого устали. Нам нужно, в первую очередь, честно и реально оценить все проблемы, которые есть в городе, и профессионально и ответственно их решать", - признался новый мэр.