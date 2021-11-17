В Россию из Марокко экстрадировали конокрада, который 6 лет был в бегах

Нетипичного и даже подзабытого в наш цифровой век вид беглого преступника выдали компетентные органы Королевства Марокко по требованию Генпрокуратуры России.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генеральной прокуратуры, речь идет о Шамиле Салихове, который вместе с сообщниками угнал в Калмыкии пять лошадей, жеребенка и двух коров. По версии следствия, животные были похищены с октября по декабрь 2015 года. При этом потерпевшим был причинен значительный материальный ущерб. Поскольку Салихов скрылся от органов предварительного следствия, он был объявлен в международный розыск. Как отметили в надзорном ведомстве, в марте 2021 года злоумышленника задержали на территории Марокко, после чего Генеральная прокуратура России направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого для привлечения к уголовной ответственности, который был удовлетворен.

В сопровождении спецконвоя Шамиль Салихов был доставлен в Москву.