Ленинский районный суд Ростова-на-Дону назначил на 25 ноября рассмотрение жалобы адвокатов предпринимателя Александра Исюка на постановление о прекращении уголовного дела о крупном вымогательстве. В 2019 году Исюк обвинил лидеров кущевской банды Сергея Цапка и Вячеслава Цеповяза, киллера Владимира Алексеева (Вова Беспредел), управляющего активами банды Федора Стрельцова (Федя Обнал), брата и сестру Наталью и Ивана Стришних (о тесных связях которых с бандитами не раз писали СМИ) в том, что они угрозами отняли у него деньги и имущество на 74 млн рублей. Почти два года предприниматель считался потерпевшим, но летом неожиданно сам стал обвиняемым.

О кущевской ОПГ и о том, кто и какую роль в ней играл, мы рассказали в статьях "Долгий путь к справедливости" и "Преступный коллектив и его солисты". Сергей Цапок и семья Цеповязов, членом которой являлась Наталья Стришняя (бывшая жена Вячеслава Цеповяза. - Прим. ред.) были крупными землевладельцами. СМИ писали, что активы изначально были получены бандитизмом. Нетрудно догадаться, для чего Цапки - Цеповязы содержали свою банду. Следствие установило, что с 1998 по 2010 год ее участниками были убиты 19 человек, на счету у нее еще 40 различных преступлений. О ней стало широко известно в ноябре 2010 года, когда бандиты расправились с семьей и гостями фермера Сервера Аметова, напав на его дом в Кущевской и убив 12 человек, включая детей.

В 2014 году Цапок умер, с него уже не спросишь. Некоторые его подручные осуждены, другие - еще нет. Так, Алексеев отбывает пожизненный срок, Цеповяз получил 19 лет лишения свободы. Могла ли Наталья Стришняя не знать о том, что творил ее муж? Пресса называет ее наследницей "империи Цапков" и "крестной матерью Цапков". По сведениям СМИ, следователи активно собирают доказательства того, что она занимала главенствующее место в ОПГ рядом с Сергеем Цапком. Женщина настолько сблизилась с главарем, что стала крестной матерью сына Сергея Цапка. Коллеги также писали, что с 2011 по 2013 год мать Цеповязов - Тамара, уступила своей невестке Наталье 36 земельных участков на 4000 га и 100% долю в ОПХ "Слава Кубани". Сделку с передачей "Славы Кубани", по данным СМИ, проверяет СК по Краснодарскому краю, решается вопрос о возбуждении уголовного дела - при передаче собственности Наталья Цеповяз предоставила документы, в которых оценила хозяйство в 150 тысяч рублей, тогда как реальная стоимость больше миллиарда. Есть мнение, что Цеповяз при помощи матери и жены пытался на время "отсидки" избавиться от своего имущества, чтобы не платить взысканную с него судом компенсацию потерпевшим. Допустим, бандит действительно решил спрятать активы у жены. Что на его месте можно было бы пообещать ей за такую "услугу"? Хранить молчание о ее прошлом?

Наталья в колонию, как ее муж, не попала. Между тем в мае 2019 года по заявлению предпринимателя Александра Исюка было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой) в отношении целой "бригады" - Цапка, Алексеева, Цеповяза, Стрельцова, Стришней и др. Следствие отрабатывало версию о том, что весной-летом 2010 года, то есть за несколько месяцев до жестокой расправы над семьей Аметова, Стрельцов, Наталья Стришняя и ее брат Иван, угрожая Исюку физической расправой и убийством, заставили его взять два кредита в Россельхозбанке на сумму 70 млн рублей, которые отняли вместе с автомобилем стоимостью 4 млн рублей. В июне 2019-го Исюка официально признали потерпевшим.

Дело на Стрельцова, которого пресса окрестила управляющим активами банды и одним из наследников "кущевских" миллиардов, выделено в отдельное производство, поскольку он "пустился в бега" и находится в международном розыске. По некоторым данным, он может скрываться от следствия на Украине. Как писали СМИ, в июне 2019-го Наталья Стришняя и ее брат Иван были арестованы. Расследование в отношении остальных длилось два года. Наталья провела несколько месяцев в СИЗО, а затем полтора года под домашним арестом. В ноябре 2020 года постановлением следователя по ОВД следственной части ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области Стришней было предъявлено обвинение. За подобными делами обычно ведется тщательный прокурорский надзор, и нам не известно ни о каких нарушениях в действиях следствия. Последнее еще недавно полагало, что именно Стришняя совершила вымогательство денег и автомобиля у Исюка, действуя по предварительному сговору с "бригадой"...

Бывшие обвиняемые Цапки - Цеповязы неожиданно получили право на реабилитацию и возмещение вреда, связанное с "незаконным" уголовным преследованием

Как писали СМИ, Алексеев признал вину и разоблачил своих сообщников, в том числе и Стришнюю, подробно сообщив следователям об обстоятельствах преступлений и роли каждого из членов банды в вымогательстве у предпринимателя Исюка. С его слов, именно он угрозой убийства отобрал автомобиль, который затем продал. По данным СМИ, деньги разделили между всеми, кто участвовал в рэкете. Минувшей зимой предварительное расследование было завершено. В феврале дело направили в прокуратуру Ростова-на-Дону для утверждения обвинительного заключения. Зампрокурора города вернул дело в следственный орган, но отдали его не прежним следователям, а новому - Валентине Ильиной из СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области. События стали развиваться с удивительной быстротой. Ильина приняла дело к производству 25 марта, а 5 апреля вынесла постановление о его прекращении в связи с отсутствием события преступления. В одночасье было закрыто дело на Наталью Стришнюю, кровавых лидеров банды Цапка и Цеповяза, Алексеева (напомним, признавшегося в вымогательстве), Стрельцова и Ивана Стришнего. Они получили право на реабилитацию и возмещение вреда, связанное с "незаконным" уголовным преследованием. Одновременно был снят арест с принадлежащего им имущества - компании, земля, транспорт...

СМИ сообщали, что адвокаты пожаловались на следователя Ильину. Она, кстати, взяла в свое производство новое дело на Исюка, который ранее был у нее в статусе потерпевшего. На предпринимателя завели дело по статье 306 УКР РФ (заведомо ложный донос). Мол, он оболгал Цапков, Цеповязов, Стришних. В июле Исюк по ходатайству следователя Ильиной был арестован и помещен в СИЗО, где и содержится в настоящее время. По данным СМИ, ранее жена Исюка обратилась к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой обратить внимание на то, что "происходит сейчас в ГСУ Ростова".

Для предпринимателя теперь стало важным добиться отмены прекращения уголовного дела в отношении Стришней, Цапка, Цеповяза и других. Если это произойдет, обвинение Исюка в "оговоре" членов банды отпадут сами собой. Этим занимается защита предпринимателя, а ее доводы 25 ноября планирует рассмотреть Ленинский районный суд Ростова-на-Дону. Много вопросов возникает: почему собранных за два года расследования доказательств оказалось недостаточно? Почему дело прекращено из-за того, что "возможность получения иных доказательств исчерпана"? Такую формулировку могут счесть и за роспись в собственном бессилии...

Заседание по жалобе адвокатов Исюка на необоснованное, по их мнению, прекращение уголовного дела в отношении Стришней и прочих было назначено на 11 ноября и привлекло внимание прессы, общественности и депутатского корпуса. Передача "Человек и закон", например, рассказала, что на нем ожидалось выступление Алексеева, который должен был подтвердить свои показания о том, что вымогательство со стороны Стришней, членов банды имело место. "Настроен сотрудничать со следствием, изобличить всех лиц, с которыми они совершали те преступления, 2008-2010 годов, как в отношении самого Исюка, так и других фермеров, которые пострадали от этой банды" - так ответил на вопрос журналистов о мотивах своего подзащитного Павел Смирнов, адвокат Алексеева.

"Александр Исюк - человек, который привлек внимание к этой лютой банде, - так прокомментировал в СМИ происходящее депутат Госдумы Михаил Делягин. - И сейчас, как я понимаю, его переквалифицировали в обвиняемые... Это дело имеет огромный общественный резонанс! Как минимум нужно расследовать, на кого [именно]... работали эти бандиты".

И все же маховик следствия постепенно раскручивается, а тайное становится явным. Ведь и Стрельцов когда-то считался бизнесменом, а в декабре 2019 года по поручению главы СКР Александра Бастрыкина его многоэпизодное дело было передано для дальнейшего тщательного расследования в Главное следственное управление СКР с дислокацией в Ростове-на-Дону. В октябре 2021-го Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК Денису Колесникову доложить о ходе расследования дела по Стрельцову, а главе Краснодарского СУ СК Андрею Маслову - о расследования дела об убийстве главы администрации Кущевского района Бориса Москвича в январе 2002 года. Под это расследование недавно попали все та же Наталья Стришняя и Вячеслав Цеповяз, а основанием послужили показания, которые дал Алексеев. По данным СМИ, он рассказал, что Москвич вмешался в одну из схем по переводу земель в распоряжение аффилированных с бандитами лиц: причиной убийства главы района стал длительный конфликт вокруг совхоза "Степнянский".

"Александр Бастрыкин, огромное ему спасибо, взял дело под свой контроль, после чего оно, собственно, и сдвинулось с места, - цитируют СМИ Михаила Делягина. - Но мы сейчас видим ситуацию, когда... следователь МВД закрывает дело и отпускает ее [Наталью Стришнюю] на все четыре стороны... Что здесь происходит? У меня как у депутата Государственной Думы огромная просьба к министру внутренних дел: товарищ министр, товарищ [Владимир] Колокольцев, пожалуйста, посмотрите, что делают следователи МВД... Может быть, все правильно... Но, по крайней мере, обратите внимание на происходящее".

На необходимость тщательного расследования деяний "кущевских" указывали и другие политики, что говорит о действительно широком общественном внимании и резонансе. Например, упомянутое выше поручение Колесникову и Маслову глава СКР дал в связи с обращением члена Совета Федерации Елены Афанасьевой. "Важно раскрыть роль Стришней в деле об убийстве Бориса Москвича, расследование которого после многих лет возобновили в Краснодаре", - подчеркнула она. Но есть и другие дела, в которых мелькает имя Стришней. В сентябре завершился суд по иску Николая Гордика - кубанского бизнесмена, который, как писали СМИ, обвинял в вымогательстве Цапка, Цеповяза, Стрельцова, Алексеева и Стришнюю, требуя компенсации и возмещения вреда. Суд согласился с его требованиями и взыскал с бандитов стоимость утраченного им имущества, попутно отменив сомнительные сделки между Тамарой Цеповяз и Натальей Стришней по передаче "Славы Кубани" и земли.

"Благодаря вмешательству руководства Следственного комитета удалось добиться положительного решения дела в отношении фермера Гордика, - прокомментировала ранее Елена Афанасьева. - Конечно, это позволяет нам надеяться на то, что и другие фермеры получат положительные решения и добьются справедливости".

История Гордика очень похожа на трагедию Исюка с той разницей, что одному удалось вернуть себе отнятое имущество, а второй томится за решеткой. Кстати, по данным СМИ и пресс-службы СК России, в декабре 2019 года Бастрыкин дал указание собрать все дела по экономическим составам и вымогательству, которые совершили члены семей Цеповяз - Стришних вместе с Цапком и Стрельцовым, в одном следственном органе - Первом следственном управлении ГСУ СКР с дислокацией в Ростове-на-Дону. Там сейчас сосредоточены заявления потерпевших Гордика, Дорошенко, Холмового, Сеховой, Лагошина и других.