В Симферополе няню заподозрили в убийстве ребенка-инвалида

В Крыму правоохранители задержали няню семилетнего мальчика-инвалида, который после получения серьезных травм в своем доме захлебнулся рвотными массами. По факту трагедии Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело.

Тело семилетнего мальчика, имеющего диагноз инвалидность, обнаружено в частном домовладении Симферополя. Эксперты установили, что ребенок, за которым присматривала жительница Красногвардейского района, умер от попадания рвотных масс в дыхательные пути. А произошло это после полученной мальчиком закрытой черепно-мозговой травмы.

- Эти события находятся в причинно-следственной связи с наступлением смерти, - уточнили в ГСУ. - По подозрению в причинении телесных повреждений ребенку-инвалиду задержана няня мальчика.

После осмотра места происшествия следователи изъяли представляющие для экспертов предметы, допросили свидетелей и назначили дополнительные экспертизы. Следствие готовится предъявить няне обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Также следователи оценят обстановку в семье и работу с ней уполномоченных государственных органов, которые призваны сопровождать детей с особенными диагнозами. Прокурор Республики Крым взял на контроль расследование уголовного дела.