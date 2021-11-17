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17.11.2021 16:53
Рубрика: Общество

В Симферополе оптимизируют работу пунктов вакцинации

Текст: Юлия Браилова (Симферополь )
Российская газета - Крым № 260(8611)
В Крым прибыли федеральные специалисты для оказания методической помощи медикам в оптимизации процесса иммунизации. Их задача - на базе симферопольской поликлиники №2 создать эффективную модель работы в части вакцинирования населения. А потом этот опыт будет внедрен в другие медучреждения республики.

По словам представителя координационного центра Минздрава РФ по реализации федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" Дмитрия Крошки, сейчас загрузка медиков, занимающихся вакцинацией, неэффективна. Например, медицинская сестра может делать укол каждые две минуты, но этого не происходит, потому что она занята заполнением документов. Эту работу должен выполнять не медицинский работник. По мнению Дмитрия Крошки, можно увеличить количество желающих вакцинироваться с 10 до 20 человек в час.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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Процесс предлагают организовать следующим образом: во-первых, потоки посетителей разведут так, чтобы заболевшие не находились рядом в очереди с вакцинирующимися. Во-вторых, появится администратор, который будет встречать людей, отвечать на их вопросы, заполнять документацию. Такая модель успешно действует в медучреждениях Московской области.

- Вся документация, в том числе протокол осмотра пациента, ведется в рукописном виде, это занимает время, и информация хранится только в карточке пациента на бумажном носителе. Теперь пациенты смогут получать результаты осмотра в личный кабинет на портале "Госуслуги", - отметил Дмитрий Крошка.

По данным Минздрава РК, 750 тысяч крымчан вакцинированы первым компонентом препарата против COVID-19, это 62,5 процента от плана. Вторым компонентом привиты 581 194 человека или (47,9 процентов от плана). В сутки иммунизацию проходят около 15-20 тысяч граждан. По мнению врио министра здравоохранения РК Константина Скорупского, если такие темпы вакцинации сохранятся, то плановый показатель, необходимый для формирования коллективного иммунитета (1,2 миллиона людей), удастся достичь до конца года или в январе 2022-го. На территории республики продолжают функционировать 127 пунктов вакцинации. Кроме того, для удобства граждан развернуты дополнительные прививочные кабинеты, действуют 60 мобильных бригад, которые ездят по предприятиям и организациям.

С 12 ноября в Telegram-канале Министерства здравоохранения РК "Республика Крым. Коронавирус" три раза в день публикуют информацию о состоянии очереди в пунктах вакцинации Симферополя, Евпатории, Феодосии, Керчи и Ялты.

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- Для удобства граждан и распределения нагрузки между прививочными пунктами запускаем пилотный проект. Каждый желающий вакцинироваться сможет оценить состояние очереди в конкретном прививочном пункте и обратиться в тот, где меньше людей. Также в публикуемой таблице будет отображено, сколько людей уже приняли в каждом из пунктов и насколько быстро там двигается очередь, - сообщил Константин Скорупский.

Публикуемые данные будут соответствовать информации о состоянии очереди в каждом пункте на 10.00, 13.00 и 15.00 часов.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Вакцинация от коронавируса

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