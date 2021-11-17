В Волгоградской области вырастет плата за детские сады

Оплата детских садов в Волгоградской области в 2022 году вырастет максимум на четыре процента. Такую планку установили в администрации региона на основании специальной методики расчетов и уровня инфляции. А она, согласно социально-экономическому прогнозу, в следующем году составит как раз четыре процента.

"Решение об изменении платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных детских садах будут принимать муниципалитеты самостоятельно, при этом стоимость данных услуг не должна быть выше максимальной планки", - пояснили в областном комитете образования.

Давайте посмотрим чуть конкретнее, как увеличатся расходы родителей. Горожан повышение платы затронет сильнее, ведь расценки в Волгограде куда выше, чем в сельской местности.

И максимальный рост будет как раз в областном центре - на 132 рубля. То есть за полный месяц семья с одним ребенком детсадовского возраста заплатит 3449 рублей. А минимальный рост платы будет в Чернышковском районе: 48 рублей 60 копеек. Там мама с папой должны будут выложить 1264,6 рубля.

Добавим, что в регионе сохраняются льготы для семей, нуждающихся в поддержке государства. Из областной казны малоимущим родителям на 20 процентов компенсируют плату за посещение детского сада первым ребенком, на 50 процентов - вторым и на 70 - третьим и последующими детьми.