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17.11.2021 14:06

В волгоградском райцентре реализовали 50 инфраструктурных проектов

Текст: Роман Мерзляков
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочарова проинспектировал общественные территории, объекты культуры и спорта в Николаевском районе и провел встречу с местными жителями.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

С 2014 года здесь реализованы около 50 проектов. Так, поэтапно приводят в порядок одну из главных улиц центра Николаевска, выкладывая брусчаткой тротуары, обустраивая новые парковочные "карманы", устанавливая декоративное ограждение, парковую мебель, урны и прочее. Также создается ландшафтный комплекс "Белый берег". Подойти к реализации этого проекта позволило строительство двух участков берегоукрепительных сооружений общей протяженностью 1041 метр. В 2020 году Николаевск выиграл грант в 50 миллионов рублей. На нижней и верхней террасах созданы зоны для всесезонного досуга и отдыха с фонтаном, амфитеатром, детскими и спортивными городками, смотровыми площадками, велосипедной дорожкой, качелями, навесами. Смонтированы уличные фонари, видеонаблюдение, поливочный водопровод. В 2022 году здесь планируется озеленение территории, установка объектов общественного питания, организация пунктов проката спортивного инвентаря.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Жители волгоградского райцентра в 2022 году получат новый водопровод

Спортивный кластер сформирован на базе районной ДЮСШ имени Алексея Богатырева. С 2017 по 2021 годы тут построили универсальный спортзал, площадку для сдачи норм ГТО, а также реконструировали футбольное поле на открытом стадионе. Губернатор поставил задачи по созданию легкоатлетического ядра и модернизации основных зданий и помещений.

Получает новую жизнь центр культурного развития "Космос", построенный в 80-х годах прошлого века. Рабочие отремонтировали кровлю, фасад, зрительный зал, фойе, гримерки, санитарные комнаты, заменили инженерные сети, дверные блоки и крыльцо. Сейчас меняют одежду сцены. 19 ноября состоится открытие обновленного ДК.

- Николаевский район имеет серьезную базу и динамично развивается, - считает Андрей Бочаров. - По господдержке АПК это один из лидеров в регионе: за три года в этот сектор направлено около трех миллиардов рублей. Несмотря на пандемию и другие трудности, запланированные проекты реализуются в полном объеме и становятся основой для дальнейшего развития. Сегодня все населенные пункты района соединены дорогами с твердым покрытием - эту проблему мы закрыли. Многое сделано по укреплению противопожарной безопасности, благоустройству, созданию спортивного ядра, современного дома культуры, другой инфраструктуры.

В числе приоритетных проектов, запланированных к реализации до 2024 года, - реконструкция системы водоснабжения в Николаевске и хуторе Красный Мелиоратор, приведение в порядок автодороги до Иловатки, укрепление системы здравоохранения района, включая строительство офисов врачей общей практики в селах Солодушино и Путь Ильича, капремонт поликлиники ЦРБ и дозакупку современного медоборудования. В сфере образования средства будут направлены на ремонт спортзалов, площадок, кровель, систем освещения школ, формирование центров "Точка роста".

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