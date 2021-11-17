Волгоградский суд разрешил клиентке отключиться от ненужных сервисов банка

Волгоградский областной суд в обзоре судебной практики разъяснил: гражданин вправе в любой момент отказаться от дополнительных сервисов банка для обслуживания кредита.

Жительницу Волгограда, гражданку Е., обратившуюся в банк за кредитом, банкиры уговорили подключить сервис-пакет "Финансовая защита", стоивший 66 тысяч рублей. Всего в качестве кредита ей было выдано 499 тысяч рублей под 19,7 процента годовых сроком на 51 месяц.

Но из почти полумиллиона 66 тысяч банкиры сразу списали за навязанную услугу. Из-за процентов для должницы в конечном счете 66 тысяч превратились бы примерно в 120 тысяч. Но женщина передумала и решила остаться беззащитной, но с деньгами.

Банкиры, в свою очередь, отказались добровольно отключать услугу, ссылаясь на то, что пистолет у виска женщины никто не держал, она, мол, добровольно подписалась. Однако областной суд объяснил, что дополнительные услуги - не цепи, человек вправе сбросить их в любой момент.