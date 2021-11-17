Востребованность онлайн-сервисов "Россети Юг" выросла в 1,8 раза

Востребованность у потребителей онлайн-сервисов "Россети Юг" за три квартала 2021 года выросла в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе -сентябре через дистанционные сервисы в компанию поступило 137,4 тысячи обращений.

Общее число поступивших обращений выросло на 15,4 процента и составило почти 172 тысячи. В том числе в Ростовской области зарегистрировано 69 тысяч обращений, в Астраханской области - 62,8 тысячи, Волгоградской - 32,8 тысячи, Калмыкии - 7,4 тысячи.

Чаще всего потребители интересовались вопросами, связанными с технологическим присоединением к электрическим сетям (46,5 процента от общего количества обращений), отключением электроэнергии (29,8 процента) и предоставлением дополнительных услуг (8,4 процента).

В сложной эпидемиологической ситуации доля онлайн-сервисов в общем объеме обращений выросла с 51 процента в январе-сентябре прошлого года до 80 процентов в этот же период текущего года. Через дистанционные каналы компания продолжает оказывать полный спектр услуг, включая оформление заявок на технологическое подключение, перераспределение, увеличение мощности.

Напоминаем, что связаться с энергетиками компании можно посредством Единого портала электросетевых услуг портал-тп.рф, онлайн-сервиса СветлаяСтрана.рф, через интернет-приемную или по единому номеру горячей линии 88002200220.

Кроме того, по вопросам технологического присоединения на сайте компании можно записаться на онлайн-консультацию по Skype, подписаться на рассылку о плановых отключениях электричества, а также оставить заявку на онлайн-урок по электробезопасности в школах.