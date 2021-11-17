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17.11.2021 16:39
Рубрика: Власть

Что в условиях декарбонизации Тюменской области предложили эксперты

Текст, фото: Анастасия Ландышева
О том, что в последние годы тема изменения климата перешла из чисто экологической повестки в экономическую и политическую и стала, по сути, причиной перераспределения преимуществ между странами, регионами, городами и отдельными компаниями, говорили на последних Губернаторских чтениях в Тюменской области.
Фото: Анастасия Ландышева/РГ Фото: Анастасия Ландышева/РГ
Фото: Анастасия Ландышева/РГ

Лекцию "Климат и экономика: новая глобальная, национальная и региональная реальность" прочитал, а после ответил на вопросы представителей ведомств и организаций руководитель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики, заведующий научно-учебной лабораторией экономики изменения климата НИУ ВШЭ Игорь Макаров. Он является главным автором доклада по новой экологической политике России в условиях зеленой трансформации мировой экономики и политики, опубликованном в 2021-м году.

Фото: aleksandr__moor/ vk.com
Тюменский нефтегазовый кластер вошел в реестр Минпромторга РФ

Напомним: чтения традиционно поддерживает местное правительство, а все встречи (до пандемии в живом формате, второй год - в дистанционном) лично курирует губернатор. Глава территории уверен, что на основании профессиональных мнений экспертов публичный проект помогает задавать тренды и делать выводы для дальнейшей продуктивной работы всех эшелонов власти.

- Когда-то сотни тысяч заводских труб, извергавших тучи дыма, являлись символом политического и промышленного величия Британии. Сегодня они - символ недостаточной развитости того же Китая. Когда-то бескрайние российские леса воспринимались как признак нетронутой, отсталой цивилизации. Сегодня мы смотрим на них как на колоссальные ресурсы и залог успешного будущего, не в плане дров, а совсем в другом отношении. Сегодня места для государств в мировой иерархии определяются совсем по другим, непривычным для многих признакам. В сложносоставных федеративных государствах соревнование будет неизбежно проецироваться и на внутренний, межрегиональный уровень, то есть оно развернется между отдельными субъектами. Тюмень, конечно, намерена претендовать на особое место, - сделал зачин диалогу бессменный модератор проекта главный редактор журнала "Полития" доктор политических наук, профессор ВШЭ Святослав Каспэ.

Игорь Макаров уверен: одним из определяющих критериев в гонке стран является последствие для них изменения климата, что подразумевает не только повышение температуры поверхности Земли, а целый комплекс факторов - от изменения режима выпадения осадков до увеличения числа стихийных бедствий, связанных с пожарами, таянием вечной мерзлоты и так далее.

- В последнее время мировая общественность - не только ученые - довольно эмоционально воспринимает эту тему. Ну а эксперты в мире науки не перестают настаивать, что главная причина изменения климата - рост концентрации парниковых газов "благодаря" человеческому фактору, что подтверждают изотопные анализы, - подчеркнул Макаров.

Что с этим делать? Сокращать, как велит Парижское соглашение шестилетней давности, выбросы в атмосферу, к середине XXI века достигать углеродной нейтральности. Эксперт назвал несколько принципиальных подходов к региональным экономикам в условиях новой реальности. Это, например, перестройка традиционных отраслей с применением технологии улавливания и хранения углекислого газа, что позволит компенсировать углеродный след.

- Важное направление для нефтегазовых компаний - диверсификация активов, дрейф в сторону нефтегазохимии. Зарубежные коллеги уже перепрофилируют свои портфели, увеличивая долю инвестиций в возобновляемую энергетику вплоть до перехода от чистой нефтянки к чистой энергетике, - подытожил Игорь Алексеевич.

Еще один путь - развитие таких секторов экономики, как возобновляемая энергетика (силу ветра успешно используют в Ульяновской области, с ней начинают работать в некоторых республиках Северного Кавказа) и атомная энергетика. Эксперт не преминул особо отметить сектор новых минералов, а также карбоновое лесное хозяйство и земледелие, что предполагает не просто высадку лесных и полевых культур, а умное ведение отрасли, увеличение площадей с поглощающей способностью. Рассказал он тюменцам про то, что Сахалин первым в стране приступил к введению углеродного регулирования на региональном уровне. К этой же теме присматриваются в Югре, Калининграде, Нижнем Новгороде, на Алтае.

Фото: iStock
Тюменская область улучшит инвестиционный климат

- Для Тюменской области возможности в результате изменения климата велики. В частности, они связаны с нефтегазохимией - тут активно работает компания СИБУР, с лесными проектами, коль у вас необъятные угодья, и теоретически - с проектами в области карбонового земледелия. Сокращать выбросы в России дешевле, чем в Америке и Европе. Дешевле только в Китае и Индии. Если ввести регуляторные рамки, запустить мониторинг отчетности, инвестиции точно пойдут в нашу страну, в наши регионы. Введение цен на углерод (либо в виде налога, либо в виде системы торговли квотами) для "производителей" парниковых газов, конечно, эффективный способ сократить выбросы в массе, - добавил Макаров.

Губернатор Александр Моор на это заметил, что Тюменская область уже выбрала путь диверсификации экономики, вместе с СИБУРом перейдя от простой добычи и экспорта углеводородов к их глубокой переработке на тобольской площадке, и, очевидно, тут намечаются гораздо большие перспективы, вплоть до создания мощнейшего кластера.

- Карбоновое лесное хозяйство - дискуссионная тема, но ресурсы у нас есть, в том числе и полигоны. Нужно использовать этот потенциал, коммерциализировать его. Что касается регуляторных рамок, то сформулирую поручение коллегам изучить опыт Сахалина, - высказался глава региона.

Также он выразил надежду, что в новых условиях над регулированием выбросов в атмосферу лучше подумать всем руководителям многосоставного субъекта Западная Сибирь, возможно, разработать межрегиональный проект. В связи с этим второе дыхание может получить Западно-Сибирский НОЦ как интеграционная площадка ведущих вузов Тюменской области, Югры, Ямала.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюменская область. Открытое будущее

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