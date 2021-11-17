Почему местные чиновники не готовы использовать инструмент медиации

Светлана Нетцель торгует цветами уже 15 лет. Ее павильон стоит на улице Опалихинской в Екатеринбурге. Все эти годы бизнес-леди исправно платила городу за аренду земли по бессрочному договору и считала, что ее делу ничто не угрожает. А в январе 2021-го с удивлением узнала, что соглашение расторгнуто. В заключении нового Нетцель отказали, потому что пропустила срок, установленный правительством Свердловской области для замены договоров аренды договорами на размещение нестационарных торговых объектов (НТО). Заявление надо было подать до 1 июля прошлого года, но не все малые предприниматели оказались об этом осведомлены.

- Мы не получали никакого уведомления, переговоры ни к чему не привели. Расторжение соглашения для нас означало потерю бизнеса, 80 квадратных метров не перевезти без потерь, к тому же речь о компенсационном месте вообще не шла. На улице могли остаться пять работников. В суде представитель администрации района сообщила, что по ГК РФ они имеют право разорвать договор в любой момент, но иметь право не означает реализовать его без уважительной причины, - считает Светлана.

Ее история закончилась благополучно: предпринимательница привлекла в качестве третьего лица к участию в судебном процессе регионального бизнес-омбудсмена Елену Артюх. Та убедила стороны заключить мировое соглашение. Но не всегда бывает так.

По словам Елены Артюх, сейчас в судах рассматривается не менее 25 преддоговорных споров, касающихся установки НТО, в девяти из них она участвует как третье лицо. Во всех случаях предлагала сторонам примириться: бизнес, как правило, не возражает, но чиновники - ни в какую. Часть исков удовлетворена по пунктам, которые принципиальны для предпринимателей. Сейчас они взыскивают с мэрии Екатеринбурга судебные издержки в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Нельзя сказать, что только местные власти так упорствуют в вопросах, которые можно было бы решить без суда. В Пермском крае ситуация похожая, подтвердил региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Новоселов. Скорее это попытка защитить честь мундира, но иногда выходит только хуже. И если изначальное нежелание идти на уступки еще можно как-то объяснить, то зачем наращивать финансовые и репутационные издержки, проиграв в первой инстанции? Ответ прост: чиновники привыкли действовать по регламенту, но в таких документах многих муниципальных и государственных структур ни слова не сказано о применении медиативных технологий, нет типовых форм доверенности на участие в таких процедурах. Неофициально же госслужащие признаются, что опасаются обвинения в коррупции, если пойдут на мировую.

Если изначальное нежелание идти на уступки еще можно как-то объяснить, то зачем наращивать финансовые и репутационные издержки, проиграв в первой инстанции?

Справедливости ради надо заметить, что переговорные процедуры в Свердловской области внедряются давно: еще в 2009-м был создан центр медиации при УрГЮУ, в 2011-2012 годах открыли комнаты примирения в двух райсудах и областном арбитраже. В 2019-м губернатор предписал региональным органам власти (а территориальным рекомендовал) принимать все меры к досудебному урегулированию конфликтов в деловой среде. В 2020-м государственных и муниципальных служащих начали обучать на курсах медиации.

Результаты есть, но ждали большего, признают эксперты. Пожалуй, эффективнее всего на сегодня инструменты примирения работают в арбитраже: из 50 тысяч дел, рассмотренных за девять месяцев, примерно 4-5 тысяч закончились мировыми соглашениями или отказами от исков. С участием бизнес-омбудсмена в производстве находится 21 спор, отмечает заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Милана Сабитова. Как правило, это действует на стороны конфликта положительно: градус эмоций снижается, а правовая позиция более слабого участника усиливается. Кроме того, ежегодно в регионе удается в досудебном порядке разрешить несколько десятков спорных ситуаций - жалобы предпринимателей чаще всего касаются исполнения госконтрактов и лесопользования.

Еще один инструмент, который позволяет предотвратить конфликты, - мотивированные предложения о корректировке нормативно-правовых актов в рамках оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Бизнес-омбудсмены стараются подкрепить их расчетами и конкретными примерами, но иногда доводы остаются без внимания. К примеру, в Ревде и Екатеринбурге до недавних пор требовали от застройщиков согласовывать с ними эскизный проект под угрозой невыдачи разрешения на строительство, хотя это требование распространяется только на исторические поселения, рассказал консультант правового отдела аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Алексей Жеребцов. Изменить административные регламенты муниципалитеты отказались. И только после того как прокуратура внесла главам протест и представление, убрали незаконное требование.

Гораздо успешнее прошла ОРВ условий выкупа муниципального имущества малым бизнесом по 159-ФЗ. В прошлом году губернатор предоставил отсрочку по таким платежам, но тогда сложно было спрогнозировать период действия ограничений. Некоторые предприятия до сих пор не восстановили деятельность в полном объеме, а с 30 октября в регионе ввели QR-коды, и количество посетителей в точках сбыта упало - покрывать расходы многим оказалось не под силу. По рекомендации бизнес-омбудсмена некоторые муниципалитеты (Полевской, Арамиль, Сысерть) уже продлили сроки выкупа до 10 лет.

Когда целесообразнее привлекать посредников для переговоров? По мнению экспертов, в таможенных, налоговых, страховых спорах, при решении вопросов аренды земли и помещений. Кроме того, примирительные процедуры эффективны при урегулировании конфликтов между хозяйствующими субъектами. По закону омбудсмены в них вмешиваться не могут, но направлять за помощью к профессиональным медиаторам не запрещается. Именно такой эксперимент провели в Перми: в начале пандемии арендодатели редко шли навстречу арендаторам, но в итоге из 46 случаев удалось урегулировать 32. Главное - все соглашения исполнены, хотя не утверждались судом и носили характер гражданско-правовой сделки, подчеркивает общественный помощник уполномоченного в Пермском крае Фидарис Нигматуллин.