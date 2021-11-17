Предприимчивые тюменцы начали зарабатывать на оказании услуг непривитым

В том, что голь на выдумку хитра, тюменцы в очередной раз убедились на прошлой неделе. После введения в регионе QR-кодов для посещения больших культурных и спортивных заведений сайты объявлений стали размещать рекламу услуг так называемых QR-курьеров. 8 ноября, в первый день пропускного режима, на Avito появилась пара первых заявок от якобы привитых и имеющих сертификат "ходоков" и водителей "по особым поручениям". Сейчас их уже три десятка. Если горожане не поторопятся с вакцинацией, ниша наверняка продолжит заполняться предложениями предприимчивых соседей.

Перечень оказываемых услуг, как и их стоимость, сильно разнятся. В первые дни действия кодов курьеры просили 300 рублей за поход, теперь многие подняли цены в три раза. Кто-то по-прежнему предлагает "договориться на берегу". Как правило, больше просит тот, кто готов выполнять бытовые просьбы заказчиков на личном авто, да еще "в прямом эфире", либо ходит пешком, но делает подробную фотосъемку.

Клиентов завлекают как могут. "Грамотная и ответственная", - пишет девушка, добавив к объявлению личное фото. "Отведу ребенка на мультик в кинотеатр", - обещает какой-то мужчина. "Предупреждаю сразу: заказов много, ожидание составит два часа", - честно заявляет другой QR-курьер. "Схожу в ТРЦ, возьму товары, продукты. Предоплата 100 процентов", - серьезно настроен еще один новоявленный предприниматель.

Самое интересное, что в аптеках, магазинах оптики, офисах операторов мобильной связи, почтовых отделениях, где непривитого гражданина мог бы заменить вакцинированный курьер, коды в Тюменской области пока не требуют. Ну а в банк, отделение МФЦ, парикмахерскую и суд человек хоть как пойдет сам - личное присутствие в этих учреждениях все равно необходимо (впрочем, пока и там коды не нужны).

Куда сегодня нельзя попасть без подтверждения covid free? В ТРЦ, крупные строительные магазины, рынки, кинотеатры, театры, концертные залы, цирки, фитнес-центры, спортклубы, Дворцы спорта, стадионы. Но просить незнакомого человека посетить вместо вас футбольный матч либо премьерный спектакль по меньшей мере абсурдно. Тюменец с отменным чувством юмора так и пишет в объявлении: "Схожу в кино, театр, на спортивное мероприятие, потом обо всем подробно расскажу". Где бы действительно могли пригодиться "помощники из народа", так это в ТРЦ и на рынках. Опять же большинство магазинов, ресторанов и кафешек на фудкортах имеет свою доставку, а личный шопинг - это своего рода психотерапия после напряженной рабочей недели, разве ее доверишь чужому?! Но предложений день ото дня становится только больше. Значит, спрос все же есть.

В тех регионах России, где коды стали применять раньше, чем в Тюмени, спрос на услуги QR-курьеров уже превысил предложение в 17 раз

В секторе маркетинговых проектов "Авито Услуги" поясняют: в тех регионах России, где коды стали применять намного раньше, чем в Тюмени, число подобных сообщений по сравнению с сентябрем увеличилось на 75 процентов - спрос уже превысил предложение в 17 раз. Возможно, ажиотаж в конце концов достигнет и Западной Сибири.

- Почему бы и нет?! Это один из видов дополнительного заработка для вакцинированных, - отмечает представитель сервиса Дмитрий Богатырев.

А что о легальности такого вида "бизнеса" думают юристы? Диана Джафарова говорит, что услуги вполне законны, если курьер использует личный QR-код, а не осуществляет передачу сертификата третьим лицам. Следовательно, если клиент - физическое лицо, то по своей юридической природе услуга будет регулироваться гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, а дополнительно - налоговыми механизмами.

- С полученного за оказанные услуги вознаграждения курьер обязан уплатить налог. Легализоваться можно, зарегистрировавшись в качестве самозанятого, индивидуального предпринимателя, руководителя организации. Первый вариант самый простой: регистрация происходит дистанционно, отчетность не требуется, заплатить налог можно, нажав пару кнопок в приложении, обязательные взносы в Пенсионный фонд и фонд медстрахования отсутствуют. А совесть при этом будет чиста, - объясняет специалист. - Если же QR-курьер занимается предпринимательской деятельностью без оформления и уплаты налогов, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ (ст.14.1.), Налоговым кодексом РФ (ст.116 т 120), а также Уголовным кодексом РФ (ст.171) для него наступает ответственность.

Джафарова советует горожанам, которые намерены попросить посыльного выполнить дорогостоящее задание с предоплатой, прежде заключить договор. В случае невыполнения условий он станет первым доказательством вины. Если же это мелкая бытовая сделка без предоплаты, можно обойтись и устной договоренностью. Теоретически и за невыполнение устного соглашения можно привлечь к ответственности, но на это уйдет намного больше времени и сил.

Юристы считают, что у непривитых граждан есть и риск стать жертвой мошенников: они явно не преминут воспользоваться сложившейся ситуацией.