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17.11.2021 16:40
Рубрика: Власть

Спикер Заксобрания Ямала укрепил позиции в медийном пространстве

Текст: Иван Ман
Сразу на 28 пунктов повысился в октябре медиаиндекс председателя Законодательного собрания ЯНАО Сергея Ямкина. В медиарейтинге глав законодательных органов субъектов Российской Федерации это один из трех лучших результатов, зафиксированных Медиалогией - автоматической системой мониторинга и анализа СМИ и социальных сетей в режиме онлайн.
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО

Прослеживается очевидная связь укрепления позиции в авторитетном рейтинге с активной деятельностью спикера парламента. Причем не только в границах региона - в международном поле, отмечает член Общественной палаты России политолог Евгений Забродин. Сергей Ямкин принял участие в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, где обсуждались вопросы восстановления ритма работы промышленных и социальных институтов после окончания пандемии.

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО
Спикер парламента ЯНАО на площадке Совета Европы обсуждает борьбу с пандемией

Ну и, конечно же, привлекла широкое внимание осенняя законодательная повестка арктического региона - одного из локомотивов отечественной экономики, от которого во многом зависит финансовая обеспеченность всего государства. В ближайшие дни депутаты Ямала будут утверждать параметры окружного бюджета на 2022-й и два последующих года. Это вопрос первостепенной важности.

- В 2020 году мировая экономика перенесла шок, пандемия изменила структуру спроса и предложения на глобальном рынке углеводородов. Понятно, что планы региона, где сосредоточены крупнейшие на планете месторождения газа, где производится львиная доля российского СПГ, вызывают повышенный интерес, - говорит Евгений Забродин.

Рейтинг, отметим, построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 69 тысяч всевозможных изданий: эфирных, печатных, информагентств, интернет-СМИ. Система мониторит около 250 тысяч платформ с более чем 900 миллионами аккаунтов социальных медиа.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа

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