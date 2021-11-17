Ученые: Впервые в мире лошадь запрягли в колесницу на Южном Урале

Колесничные упряжки совершили настоящую революцию в истории человечества. В боевом исполнении они надежно защищали караваны, в сухопутных сражениях пехота перед ними оказалась бессильна.

А с какими странами и народами ассоциируются колесницы? Конечно, с Ближним и Средним Востоком. Ассирийцы, персы, древние греки и древние египтяне, римляне - где-то среди этих народов и зародилась идея запрячь лошадь в двухколесную повозку с высокими бортами.

Между тем научно доказано, что впервые запрягли лошадь, причем специально обученную, в боевую повозку у нас, на территории Южного Урала. И случилось это еще в бронзовом веке, который датируется 35-11-м столетиями до нашей эры.

Одним из авторов сенсационного открытия стал Иван Андреевич Семьян - руководитель лаборатории экспериментальной археологии Научно-образовательного центра Евразийских исследований и директор Ассоциации "Археос". Эта группа исследователей доказала, что именно Южный Урал был центром мировых военно-технических новаций бронзового века.

"Русская" колесница вызвала волну древней глобализации

Первую неплохо сохранившуюся колесницу нашла в 1972 году в могильнике на реке Синташта экспедиция В.Ф. Генинга и Г.Б. Здановича. Тогда их датировали XVI-XI вв. до н. э. по костяным псалиям (деталям конской упряжи). Ученые обратили внимание, что эти детали полностью повторяли по своей форме микенские.

Микенская цивилизация, или Ахейская Греция, - культурный период в истории Греции с XVI по XI век до н. э. Однако радиоуглеродные анализы позже показали, что синташтинские псалии старше микенских на несколько веков. То есть не греческая конская упряжь каким-то образом оказалась на Южном Урале, а скорее, южно-уральская - в Греции. На сегодняшний день в общей сложности найдено 27 колесниц. Синташтинская культура Южного Урала датируется XXI-XVIII вв. до н. э. Археологам удалось раскопать 25 укрепленных поселений, в том числе знаменитый Аркаим.

Синташтинская колесница была колоссальным техническим прорывом. Примечательно, что впервые в их колесах использованы спицы - до этого деревянные колеса были фактически спилами со стволов больших деревьев. Доказано, что лошади тогда имели слабый позвоночник и были низкорослыми. Они могли перевозить не очень тяжелую поклажу. А вот повозку такая лошадь тащила спокойно. Более того, как ни странно, запряженная колесницей лошадь двигалась быстрее, чем не запряженная.

Именно "русская" колесница увеличила мобильность общества и вызвала волну древней глобализации. Народы Южного Урала пошли по многим направлениям. Древние культуры Балкан, всего Ближнего Востока, включая Египет, Средней Азии и других регионов были основаны выходцами с территории нынешней России.