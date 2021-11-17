Уральской легкой промышленности потребовались айтишники

Легкая промышленность в регионе обрела новое дыхание, и без участия "цифры" здесь не обошлось. Автоматизируя мощности швейных фабрик, владельцы увеличивают не только производительность труда, но и штат специалистов. Наряду с технологами и швеями в нем, как и на металлургических или машиностроительных заводах, появляются айтишники. Интересно, что при всем этом спрос на мастеров ручного труда не снижается.

Легпром для Среднего Урала - не системообразующая отрасль: по данным регионального министерства инвестиций и развития, его доля в общем объеме производства занимает лишь 2,5-3 процента. Но эксперты утверждают, что по количеству предприятий - их около 600 - регион находится на третьем месте в стране. Этот бизнес активно развивается: предприниматели ежегодно запускают новые бренды и изделия различного назначения - от домашней одежды до униформы или средств индивидуальной защиты. Во многом тому способствуют меры господдержки.

- Всего в регионе 195 тысяч субъектов МСП, часть из них мы поддерживаем в рамках проекта развития креативных индустрий. Например, устраиваем ярмарки с местными дизайнерами, обучающие курсы. Предприниматели могут взять займы через Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) на пополнение оборотных средств, цифровизацию бизнеса, - перечисляет министр инвестиций и развития области Виктория Казакова.

Так, благодаря региональной поддержке в Екатеринбурге заработала первая цифровая швейная фабрика. Начиная с 2018 года, фонд направил на реализацию этого проекта 52 миллиона рублей. В результате здесь автоматизировано уже 80 процентов рабочих процессов: ключевые этапы производства подключены к цифровой экосистеме. Программисты работают в тесной связке с технологами - это необходимо при эксплуатации станков с ЧПУ.

- Цифровизация - мировая тенденция, ведь это ключ к повышению качества и достижению конкурентного преимущества. Субъекты МСБ стремятся выйти на зарубежные рынки - среди них около 2000 экспортеров. Для поддержки этого направления мы организуем бизнес-миссии в другие страны, участие в крупных выставках. Скажем, коллекцию цифровой швейной фабрики представили на "Экспо-2021" в Дубае, - говорит директор СОФПП Валерий Пиличев.

Одни роботы новую коллекцию изделий не создадут. Для творческой части нужны дизайнеры и мастера, которые до мелочей знают технологию пошива

Однако, несмотря на использование "безлюдных" технологий, одни роботы новую коллекцию изделий не создадут. Для творческой части нужны дизайнеры, высококлассные портные и мастера, которые до мелочей знают технологию пошива. Кроме того, именно они способны обучить машину: нужно сформировать 3D-модель изделия, "примерить" дизайн к человеческой фигуре в компьютерной программе. Это, к слову, обеспечивает и отсутствие брака.

- Десять сотрудников из 170 работают в IT-отделе, остальные - швеи, закройщики, конструкторы. Чтобы развивать отрасль, мало внедрять "цифру". Важно еще готовить высококвалифицированных мастеров, которых учебные заведения перестали выпускать. Мы боремся с дефицитом кадров, подыскивая молодых специалистов и создавая преемственность поколений в коллективе, - рассказывает директор цифровой фабрики Дмитрий Шишкин.

О кадровом дефиците говорит и основатель другого уральского бренда Артем Миронов, у которого есть собственное швейное производство. Он предлагает участникам рынка объединить усилия, вступив в комитет легкой промышленности при региональном отделении "Опоры России", который он возглавляет.

- Комитет образован при поддержке бизнес-сообщества и региональной власти, одна из его задач - кадровое обеспечение отрасли. Необходимо организовать обучение профессиональных швей, дизайнеров и прочих специалистов, которые будут создавать локальный продукт и увидят, что это престижно. Тогда потребитель сможет купить не только импортный, но и отечественный качественный товар, - считает Миронов.

Справка РГ

Недавно уральская цифровая швейная фабрика получила премию правительства РФ в области качества. Отметим, что субъекту МСП в легпроме такую награду вручили впервые.