В Нижнем Тагиле из больницы украли 320 доз "Спутника V"

В Нижнем Тагиле полиция расследует пропажу из городской больницы №4 320 доз препарата "Гам-Ковид-Вак".

Об исчезновении вакцин стало известно 16 ноября в 10 утра - о нем сообщил в полицию заместитель главного врача, рассказал "РГ" пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Предполагается, что вакцины пропали в промежуток с 16 часов вечера 15 ноября до 8 утра 16 ноября. По данным полиции, днем здание охраняет ЧОП, а ночью - сторож 1962 года рождения, который не был судим.

На месте происшествия поработали полицейские и кинологи с собакой. Сейчас эксперты узнают, было ли учреждение оборудовано системой видеонаблюдения, а также кто из врачей и персонала имел доступ к помещению, где хранился "Спутник V".

По итогам проверки примут решение. Расследование контролирует руководство регионального полицейского главка.