Роскомнадзор подал иск о блокировке The Insider

Роскомнадзор попросил заблокировать интернет-издание The Insider из-за отсутствия на сайте маркировки иноагента. Соответствующий иск поступил в Таганский суд Москвы.

"Заседание по нему пока не назначено", - заявили ТАСС в суде.

В июле Минюст включил латвийское юридическое лицо The Insider SIA (администратор доменного имени The Insider) в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Соответствующий закон был принят в России в 2017 году. Средства массовой информации, признанные иностранными агентами, обязаны предоставлять данные о руководстве, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.