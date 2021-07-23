Минюст включил в список СМИ-иноагентов The Insider и ряд российских журналистов

Министерство юстиции России включило в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, латвийское юридическое лицо The Insider SIA, являющееся администратором доменного имени интернет-издания The Insider. Также в список внесены пять журналистов.

В реестре теперь значатся заместитель главного редактора "Проекта" Михаил Рубин, корреспондент "Проекта" Софья Гройсман, специальный корреспондент "Открытых медиа" Илья Рождественский, журналисты Юлия Апухтина и Алексей Постернак. Как отмечает ТАСС, Юлия Апухтина сотрудничала с "Проектом".

Напомним, 15 июля Минюст включил "Проект" в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Как напоминает ТАСС, физические лица, включенные в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов (закон разрешает включать в этот реестр физических лиц) должны не реже одного раза в полгода представлять отчет о своей деятельности, включая сведения о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, полученных от иностранных источников. Также они обязаны указывать наличие статуса иностранного агента, в том числе при обращении в госорганы, органы местного самоуправления, общественные объединения, образовательные организации, а также на издаваемых и распространяемых ими материалах. Кроме того, для физических лиц, включенных в реестр иноагентов, установлен запрет на допуск к госслужбе и органах местного самоуправления.

Лица, признанные СМИ, выполняющими функции иностранного агента, обязаны учредить российское юридическое лицо, которое будет распространять на территории нашей страны, в том числе в Сети, информационные материалы.