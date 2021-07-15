Минюст включил в реестр иностранных агентов восемь журналистов

Восемь журналистов, работающих в "Проект медиа" (15 июля Генпрокуратура России признала деятельность организации нежелательной на территории РФ) и "Свободной Европе", включены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Об этом говорится на сайте ведомства.

Согласно закону, физическое лицо может быть признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента, если оно попадает сразу под два условия. Первое: распространяет сообщения, созданные иностранными СМИ или СМИ-иноагентами. Второе: так или иначе получает денежные средства от иностранных государств (схемы финансирования могут быть разными).

Решение о включении гражданина в соответствующий перечень принимает Минюст по согласованию с МИД России. Сейчас в реестр внесены шесть журналистов "Проект медиа": Роман Баданин, Максим Гликин, Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова и Юлия Лукьянова. Кроме того, в списки включены главный редактор издания "Открытые медиа" Юлия Ярош, а также журналист "Радио Свобода" (оно уже признано СМИ-иноагентом) Елизавета Маетная. В итоге получается восемь новых граф в списке. Всего в реестре иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, значатся 28 изданий и журналистов.

Лица, признанные СМИ, выполняющими функции иностранного агента, обязаны учредить российское юридическое лицо, которое будет распространять на территории нашей страны, в том числе в Сети, информационные материалы. Контент должен в обязательном порядке маркироваться, что создан лицом, выполняющим функции иностранного агента.