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15.07.2021 18:23

Минюст включил в реестр иностранных агентов восемь журналистов

Текст: Владислав Куликов

Восемь журналистов, работающих в "Проект медиа" (15 июля Генпрокуратура России признала деятельность организации нежелательной на территории РФ) и "Свободной Европе", включены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Об этом говорится на сайте ведомства.

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Согласно закону, физическое лицо может быть признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента, если оно попадает сразу под два условия. Первое: распространяет сообщения, созданные иностранными СМИ или СМИ-иноагентами. Второе: так или иначе получает денежные средства от иностранных государств (схемы финансирования могут быть разными).

Решение о включении гражданина в соответствующий перечень принимает Минюст по согласованию с МИД России. Сейчас в реестр внесены шесть журналистов "Проект медиа": Роман Баданин, Максим Гликин, Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова и Юлия Лукьянова. Кроме того, в списки включены главный редактор издания "Открытые медиа" Юлия Ярош, а также журналист "Радио Свобода" (оно уже признано СМИ-иноагентом) Елизавета Маетная. В итоге получается восемь новых граф в списке. Всего в реестре иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, значатся 28 изданий и журналистов.

Лица, признанные СМИ, выполняющими функции иностранного агента, обязаны учредить российское юридическое лицо, которое будет распространять на территории нашей страны, в том числе в Сети, информационные материалы. Контент должен в обязательном порядке маркироваться, что создан лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Правительство Минюст

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