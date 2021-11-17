Роскомнадзор допустил возможность блокировки The Insider

Роскомнадзор может заблокировать интернет-издание The Insider из-за отсутствия на сайте маркировки иноагента.

Как сообщили "РГ" в Роскомнадзоре, в отношении издания The Insider, признанного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, составлен административный протокол по ч.1 ст. 19.34.1 КоАП РФ за отсутствие соответствующей маркировки. Протокол направлен в Таганский районный суд Москвы.

В соответствии со ст. 15.9 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" на основании вступившего в законную силу судебного решения о нарушении по ст. 19.34.1 КоАП РФ Роскомнадзор может ограничить доступ к такому информационному ресурсу иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента.

В июле Минюст включил латвийское юридическое лицо The Insider SIA (администратор доменного имени The Insider) в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Соответствующий закон был принят в России в 2017 году. Средства массовой информации, признанные иностранными агентами, обязаны предоставлять данные о руководстве, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.