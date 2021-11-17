"Роскосмос" и NASA достигли согласия по возобновлению "перекрестных" полетов

В апреле нынешнего года представитель "Роскосмоса" сообщал, что корпорация ведет переговоры с NASA о таких полетах. Еще ранее глава американской компании SpaceX Илон Маск заявлял о возможности доставки российских космонавтов на МКС с помощью кораблей Crew Dragon.

В начале октября руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что США готовят соглашение с "Роскосмосом" о "перекрестных" полетах. Российский космонавт, по его словам, может полететь на американском корабле осенью 2022 года. А руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс заявляла, что "Роскосмос" и NASA рассматривают возможность совместных тренировок для будущих "перекрестных" полетов на МКС.

Напомним, с 2011 года экипажи на МКС возили только российские космические корабли "Союз". До этого, пока летали американские "шаттлы", действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты - на американских.