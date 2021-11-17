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17.11.2021 13:54
Рубрика: Общество

"Роскосмос" и NASA достигли согласия по возобновлению "перекрестных" полетов

Текст: Наталья Ячменникова
"Роскосмос" и NASA достигли принципиального согласия по вопросу возобновления "перекрестных" полетов, текст соглашения согласовывается в правительстве РФ. Об этом "Интерфаксу" сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев. По его словам, "документы готовятся, слова уточняются, идет нормальный, рабочий процесс".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В апреле нынешнего года представитель "Роскосмоса" сообщал, что корпорация ведет переговоры с NASA о таких полетах. Еще ранее глава американской компании SpaceX Илон Маск заявлял о возможности доставки российских космонавтов на МКС с помощью кораблей Crew Dragon.

Фото: "Роскосмос"
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В начале октября руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что США готовят соглашение с "Роскосмосом" о "перекрестных" полетах. Российский космонавт, по его словам, может полететь на американском корабле осенью 2022 года. А руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс заявляла, что "Роскосмос" и NASA рассматривают возможность совместных тренировок для будущих "перекрестных" полетов на МКС.

Напомним, с 2011 года экипажи на МКС возили только российские космические корабли "Союз". До этого, пока летали американские "шаттлы", действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты - на американских.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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