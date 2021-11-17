Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.11.2021 № 29 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)"

Зарегистрирован 12.11.2021 № 65801

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 16.11.2021 г.

Вступает в силу с 17 ноября 2021 г.

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2019, № 30, ст. 4134) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2005, № 39, ст. 3953) постановляю:

1. Внести изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (зарегистрировано Минюстом России 26.05.2020, регистрационный № 58465) с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.11.2020 № 35 (зарегистрировано Минюстом России 16.11.2020, регистрационный № 60909) и от 11.10.2021 № 25 (зарегистрировано Минюстом России 14.10.2021, регистрационный № 65406), согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

А.Ю.Попова





Приложение к постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 ноября 2021 г. № 29





Изменения, вносимые в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. В пункте 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - Постановление) цифры "2022" заменить цифрами "2024".

2. В санитарно-эпидемиологических правилах СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных Постановлением:

2.1. В пункте 3.1:

1) в подпункте 3.1.1:

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"- лиц с диагнозом "внебольничная пневмония", "острая респираторная вирусная инфекция" и "грипп";";

б) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

"- лиц, поступающих в стационар медицинской организации для оказания им медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, в организации социального обслуживания для детей и взрослых.".

2.2. Пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания:

"Время доставки материала для исследования на COVID-19 в лабораторию не должно превышать 24 часов с момента его отбора.".

2.3. В абзаце втором пункта 3.4 слово "Роспотребнадзора" заменить словами "федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора),".

2.4. Абзац первый пункта 3.5 изложить в следующей редакции:

"3.5. Медицинская организация, установившая предварительный или заключительный диагноз COVID-19, направляет в установленном порядке" в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), по месту выявления заболевания, экстренное извещение в отношении пациента, у которого выявлено заболевание COVID-19.".

2.5. Дополнить сноской 1 следующего содержания:

"1 пункты 24-27 санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 (зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный № 62500), действующим до 1 сентября 2027 года.".

2.6. Пункт 3.7 дополнить абзацем следующего содержания:

"При проведении в медицинской организации лечебно-диагностических процедур лицу с заболеванием COVID-19, находящемуся на амбулаторном лечении, такой организацией должен обеспечиваться режим, исключающий контакт с иными лицами, за исключением лиц, являющихся работниками медицинской организации.".

2.7. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:

"3.8. Лицо, контактировавшее с больным COVID-19, должно находиться в изоляции (в обсерваторе, по месту жительства) не менее 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 или до выздоровления (в случае развития заболевания).

Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания.

Выявление лиц, контактировавших с больным COVID-19, осуществляется по месту их фактического проживания территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), а также медицинской организацией в очаге по месту жительства больного COVID-19 с последующей передачей информации в указанный территориальный орган.

Отбор проб биологического материала у лица, контактировавшего с больным COVID-19, проводится при установлении факта контакта с больным вне зависимости от наличия симптомов заболевания и иммунного статуса. Лабораторное исследование биологического материала проводится любым из методов, определяющим генетический материал или антиген возбудителя COVID-19 с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Выписка лиц, контактировавших с больным COVID-19, у которых не появились клинические симптомы в течение периода медицинского наблюдения, проводится после получения отрицательного результата лабораторного исследования материала на COVID-19 методом, определяющим генетический материал или антиген возбудителя COVID-19, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отбор материала для лабораторного исследования должен проводиться на 10 - 12 день со дня последнего контакта с больным COVID-19.".

2.8. В пункте 3.12 слово "Роспотребнадзора" заменить словами "федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)".

2.9. В пункте 3.15 слово "Роспотребнадзора" заменить словами "федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора),".

2.10. В пункте 4.2:

1) абзац восьмой дополнить словами ", проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям2.";

2) дополнить сноской 2 следующего содержания:

"2 Статья 10 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (Собрание законодательства, 1998, № 38, ст. 4736; 2013, № 48, ст. 6165), подпункт 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2021, № 27, ст. 5185), приложение № 2 к приказу Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрирован Минюстом России 25.04.2014, регистрационный № 32115) с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 16.06.2016 № 370н (зарегистрирован Минюстом России 04.07.2016, регистрационный № 42728), от 13.04.2017 № 175н (зарегистрирован Минюстом России 17.05.2017, регистрационный № 46745), от 19.02.2019 № 69н (зарегистрирован Минюстом России 19.03.2019, регистрационный № 54089), от 09.12.2020 № 1307н (зарегистрирован Минюстом России 16.12.2020, регистрационный № 61502), от 03.02.2021 № 47н (зарегистрирован Минюстом России 09.02.2021, регистрационный № 62438).";

3) в подпункте 4.2.1 слово "Роспотребнадзора" заменить словами "федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора),".

2.11. В пункте 4.6 слова "(далее - ОРВИ)" исключить.

2.12. Пункт 6.2 дополнить абзацами следующего содержания:

"Хозяйствующими субъектами, осуществляющими перевозку пассажиров общественным транспортом городского, пригородного и местного сообщения (включая такси), должно обеспечиваться не реже 2 раз в сутки проведение с применением препаратов вирулицидного действия:

обработки поверхностей пассажирского салона, с которыми осуществляется непосредственный контакт руками человека;

влажной уборки пола пассажирского салона.

Хозяйствующими субъектами, осуществляющими эксплуатацию помещений железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэровокзалов, в аэропортах, морских, речных портах, должно обеспечиваться не реже 2 раз в сутки проведение с применением препаратов вирулицидного действия:

обработки поверхностей, указанных помещений, с которыми осуществляется непосредственный контакт руками человека;

влажной уборки пола указанных помещений.".