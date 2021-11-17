Россия снова сократила вложения в госдолг США

В сентябре объем вложений РФ в американские государственные ценные бумаги сократился до 3,918 миллиарда долларов, сообщили в Минфине США.

Месяцем ранее сумма вложений составляла 4,004 миллиарда. Большая часть суммы приходится на краткосрочные облигации.

Ранее Россия держала американские бумаги на 96 миллиардов долларов, но стала резко сокращать вложения в 2018 году. Так, в апреле 2018 года объем резко снизился до 48,7 миллиарда, а в мае - до 14,9.

Россия не входит в число крупнейших держателей госдолга США. Больше всего облигаций, как передает ТАСС со ссылкой на американский Минфин, у Японии - на 1,299 триллиона долларов. На втором месте по вложениям находится Китай.