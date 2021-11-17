Россия запускает регулярные рейсы в Мексику

Российская авиакомпания "Аэрофлот" запускает регулярные рейсы в Мексику с 18 ноября. Об этом сообщила посол Мексики в России Норма Пенсадо во время мероприятия, посвященному этому событию.

"Сегодня мы вместе с "Аэрофлотом" объявляем о запуске регулярных рейсов по маршруту Москва-Канкун с завтрашнего дня (18 ноября - прим. "РГ")", - сказала посол.

Она добавила, что Мексика входит в десятку основных туристических направлений в России. "Мы уверены, что этот рейс будет очень успешным", - подчеркнула Пенсадо.

Регулярных рейсов между странами не было с 2014 года.