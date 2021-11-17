Россиянам объяснили, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж

В дни распродаж в интернете активизируются мошенники. Специалист компании по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE Евгений Волошин рассказал, как не стать жертвой злоумышленников в "черную пятницу".

По словам эксперта, мошенники часто используют маркетинговый ажиотаж для обмана пользователей.

Во-первых, необходимо проверять адреса страниц магазинов. Так как у человека появляется большой соблазн нажать на объявление о скидках на нужный ему товар.

По словам эксперта, если сайт магазина официальный, то в адресной строке должен быть указан префикс HTTPS. Кроме того, в названии страницы не должно быть ошибок. И если при переходе на сайт высвечивается уведомление об опасности, нужно сразу закрывать страницу.

Также мошенники могут использовать рекламу в поисковой выдаче для заманивания на фишинговый сайт. В этом случае Евгений Волошин советует не переходить по ссылкам, а скачивать официальное мобильное приложение магазина и заказывать товары там.

Но если все-таки человек перешел на фишинговый ресурс и ввел данные банковской карты, ему нужно сразу позвонить в банк и заблокировать карту.

"Деньги, которые вы перевели мошенникам, вернуть сложно - а вот лишить их доступа к вашему счету вполне реально", - отмечает специалист, передает РИА Новости.