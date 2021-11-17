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17.11.2021 09:51
Рубрика: Экономика

Россияне из разных городов рассказали, сколько хотят зарабатывать

Текст: Евгения Думанская

Самые высокие зарплатные ожидания у жителей Москвы - как показало исследование HeadHanter, они на 45% выше, чем в среднем по стране.

Фото: iStock
Аналитики сравнили цену суточного рациона и зарплату по регионам

Москвичи в среднем рассчитывают зарабатывать 76 405 рублей - это абсолютный рекорд, превышающий показатель по стране на 45%. На втором месте с большим отрывом оказался Санкт-Петербург, где соискатели хотели бы зарабатывать 54 498 рублей - на 3% больше средних ожиданий в РФ. На третьей строке - Екатеринбург с зарплатными ожиданиями на уровне 45 706 рублей. Это на 13% меньше среднего показателя по России.

Скромнее всего аппетиты у соискателей в Барнауле - ожидаемая зарплата составляет 34 533 рубля, что на 34% ниже среднего показателя по стране, передает ТАСС со ссылкой на исследование.

Как отметила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова, на высокие зарплатные ожидания москвичей влияют несколько факторов - прежде всего, это цены на различные товары и услуги, включая жилье, которые в столице заметно выше, чем в регионах. Кроме того, рынок труда в Москве характеризуется низкой безработицей и работодатели вынуждены поддерживать высокий уровень, чтобы конкурировать за сотрудников.

В регионах Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Сибирь ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург УрФО Свердловская область Екатеринбург СФО Алтайский край Барнаул Рынок труда

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