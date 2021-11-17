Россияне из разных городов рассказали, сколько хотят зарабатывать

Самые высокие зарплатные ожидания у жителей Москвы - как показало исследование HeadHanter, они на 45% выше, чем в среднем по стране.

Москвичи в среднем рассчитывают зарабатывать 76 405 рублей - это абсолютный рекорд, превышающий показатель по стране на 45%. На втором месте с большим отрывом оказался Санкт-Петербург, где соискатели хотели бы зарабатывать 54 498 рублей - на 3% больше средних ожиданий в РФ. На третьей строке - Екатеринбург с зарплатными ожиданиями на уровне 45 706 рублей. Это на 13% меньше среднего показателя по России.

Скромнее всего аппетиты у соискателей в Барнауле - ожидаемая зарплата составляет 34 533 рубля, что на 34% ниже среднего показателя по стране, передает ТАСС со ссылкой на исследование.

Как отметила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова, на высокие зарплатные ожидания москвичей влияют несколько факторов - прежде всего, это цены на различные товары и услуги, включая жилье, которые в столице заметно выше, чем в регионах. Кроме того, рынок труда в Москве характеризуется низкой безработицей и работодатели вынуждены поддерживать высокий уровень, чтобы конкурировать за сотрудников.