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17.11.2021 20:44
Рубрика: Власть

Россияне стали чаще передавать друг другу документы через нотариуса

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 262(8613)
Новая тенденция: в период пандемии граждане начали активно пользоваться такой нотариальной услугой, как передача документов через нотариуса. Сегодня личные контакты ограничены и многие вопросы приходится решать дистанционно. Из-за ограничительных мер у гражданина не всегда есть возможность прийти в конкретную организацию и передать туда нужные документы. В таком случае выручить может нотариус: перед ним двери не закрываются.
Важный документ можно удостоверить электронной подписью и отправить его партнеру через нотариуса. Фото: Александр Корольков Важный документ можно удостоверить электронной подписью и отправить его партнеру через нотариуса. Фото: Александр Корольков
Важный документ можно удостоверить электронной подписью и отправить его партнеру через нотариуса. Фото: Александр Корольков

"Интерес к данному нотариальному действию возрос в прошлом году, когда многие организации сократили прием посетителей из-за ограничительных мер, а в качестве альтернативы очному визиту предложили обращение в онлайн-формате, для которого часто требовалась квалифицированная цифровая подпись, которая есть далеко не у всех", - рассказывают в Федеральной нотариальной палате.

Фото: iStock
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Отправка документов через нотариуса стала для многих единственным гарантированным способом защитить свои права, обеспечив своевременное направления документов в нужные инстанции.

"Потом ограничения смягчили, но россияне уже успели привыкнуть к новому комфортному и безопасному способу передачи документов с помощью нотариуса, - продолжают в ФНП. - За прошедший период 2021 года за такой возможностью обратились более 145 тысяч человек, что более чем на 21 процент превышает показатель за аналогичный период прошлого года. А если сравнивать картину с допандемийным 2019 годом, то рост превышает 40 процентов".

Другой нотариальный "хит сезона": так называемая телепортация документов. Она позволяет мгновенно передать юридически значимые документы из города в город. Принципиально: в месте получения будут не ксерокопии и сканы, которые можно передать и электронной почтой, а полноценные документы с печатями.

Схема проста. Полномочия нотариуса позволяют переводить одно и то же свидетельство в цифру и обратно. В одном городе нотариус удостоверяет электронный документ и отправляет в другой город по электронным каналам. А там местный нотариус переводит файл в бумажный вид и удостоверяет документ. Электронная и бумажная версии документа равнозначны друг другу.

По сравнению с 2019 годом нотариальные телепортации стали происходить почти на 53 процента чаще, подсчитали в Нотариальной палате.

Власть Право Личные документы

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