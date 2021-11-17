Русские медики впервые приехали на Тянь-Шань еще в конце ХIХ столетия. Они спасали местное население от страшных болезней, а также участвовали в становлении медицины горного края. Сотрудничество продолжилось в советский период и не прекратилось даже после развала СССР. В 2020 году, в самый разгар пандемии, российские медики первыми откликнулись на призыв республики о помощи.

С трапа в стационар

Июль 2020 года киргизстанцы назовут "черным месяцем". Страна столкнулась с серьезным кризисом в системе здравоохранения. Как бороться с коронавирусом и лечить новую болезнь, никто толком еще не знал. Практически с начала пандемии Россия оказала помощь Киргизии в виде ПЦР-тестов, реагентов и медицинского оборудования. Тем не менее число погибших от коронавируса в республике стремительно росло.

Спасая людей, местные врачи заражались сами. Не хватало медикаментов, коек в больницах, средств индивидуальной защиты. Переломить критическую ситуацию в стране помог приезд российских врачей и специалистов. Первый самолет с медиками был направлен в КР по линии министерства обороны РФ. Они привезли с собой необходимое оборудование и препараты. Почти сразу после высадки врачи отправились в военные госпиталя Бишкека и Оша.

Через два дня в республику прибыл второй борт - уже по линии МЧС России с еще одной группой российских специалистов. Эпидемиологи, инфекционисты, вирусологи и пульмонологи сразу же направились в "красные зоны", открытые в региональных клиниках для тяжелых больных.

- В то время прибытие российских медиков можно было назвать спасением, - поделился с "РГ" руководитель международного отдела министерства здравоохранения КР Осмонали Масалиев. - Их участие позволило остановить распространение вируса в стране. Большая команда специалистов прилетела из Республики Башкортостан. В ее состав вошли хирурги, кардиологи, терапевты, педиатры, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи. Группу возглавил лично заместитель министра здравоохранения Башкортостана Евгений Кустов.

Россия также стала одной из первых, кто предоставил Киргизии вакцину - всемирно известный "Спутник V". Первая партия поступила в республику в апреле 2021 года, еще одна - в июне. Осенью на Тянь-Шань решили отправить и "Спутник Лайт". Этот препарат, как предполагается, поможет республике остановить новую волну распространения инфекции.

Как проинформировали "РГ" в посольстве РФ в республике, правительство России выделило МЧС 86,5 миллиона рублей на закупку вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" и доставку ее в рамках гуманитарной помощи в Киргизию. На эти средства закупают 200 тысяч доз препарата и термоконтейнеры, которые затем привезут в республику.

На разных уровнях

Но взаимодействие медицинских служб, конечно же, касается не только пандемии. Так, российская сторона предоставила республике несколько мобильных клиник и лабораторных комплексов на автоплатформе, что позволило охватить медпомощью отдаленные регионы страны. По линии евразийского интеграционного проекта Киргизии передаются новые реанимобили. В целом же сотрудничество ведется на разных уровнях и направлениях. Иногда даже в случаях, когда связь можно поддерживать только дистанционно.

Так, пару лет назад в Челябинске благодаря сотрудничеству медиков двух стран удалось спасти жизнь молодой киргизстанки, которую разбил инсульт, а рядом не оказалось никого, кроме двухлетней дочери.

- Девочка громко и долго плакала, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель международного отдела министерства здравоохранения КР Осмонали Масалиев. - Заподозрив неладное, соседи взломали дверь. Увидев страшную картину, вызвали скорую помощь, женщину забрали в больницу. Встал вопрос, куда деть ребенка. Пока полиция безуспешно пыталась связаться с родней молодой матери в Киргизии, заботу о малышке взяли на себя социальные службы. Российским врачам удалось вывести женщину из критического состояния. Затем надо было решать, что делать дальше. Собрали видеоконсилиум со специалистами из КР. Медики посчитали целесообразным отправить больную на родину. К тому времени нашлись родственники женщины, но из-за отсутствия средств сами приехать за ней и малышкой не смогли. К тому же возникла проблема с транспортировкой. По воздуху перевозить больную в таком состоянии было нельзя. Пришлось поездом.

До Новосибирска пациентку сопровождали челябинские медики. Затем на вахту заступили новосибирские коллеги, которые не отлучались от больной вплоть до границы с Казахстаном. Здесь подключились местные врачи. На киргизско-казахской границе заболевшую ждала карета скорой помощи КР, которая доставила женщину в клинику, а ребенка передала на руки родственникам.

Закрепляют практически

Существенной и крайне важной остается помощь России и в подготовке специалистов. Сотни киргизстанских врачей смогли повысить свою квалификацию, проходя стажировку в ведущих клиниках Москвы, Санкт-Петербурга и других городов РФ.

- Недавно в Санкт-Петербурге в рамках российского проекта "Пути снижения материнской и младенческой смертности" начал работу семинар по теме "Охрана матери и ребенка", - продолжил Осмонали Масалиев. - В нем принимают участие акушеры-гинекологи, реаниматологи, которые работают с новорожденными, медики перинатальных центров Киргизии. Туда мы направили медиков из районов, где высокая рождаемость и большая материнская смертность. Российская сторона взяла все расходы по организации стажировки на себя. Особенно важна такая поддержка для молодых специалистов. Например, у молодого врача, недавно закончившего медакадемию, больше теоретических знаний, чем практического опыта. Мы отправляем его для повышения квалификации в ведущие клиники России. Развивается сотрудничество в области телемедицины. Два года назад, к примеру, благодаря ему удалось спасти жизнь киргизстанца, пострадавшего в результате несчастного случая. Его доставили в клинику в крайне тяжелом состоянии. В считаные минуты был организован сеанс видеосвязи с научно-исследовательским центром нейрохирургии имени Бурденко. Более того, в тот же день в Бишкек вылетели два специалиста для проведения консультаций во время операции.

Тесно медучреждения Киргизии сотрудничают и с российскими компаниями, производящими медицинское оборудование. Для того чтобы обучиться практическому применению новых технологических новинок, медики республики отправляются на заводы-изготовители, где проходят обучение.

Кстати



Одним из первых профессиональных врачей, стоявших у истоков медицины на Тянь-Шане, был Федор Поярков, проработавший в больницах города Токмака более 16 лет.

Справка "РГ"

В ноябре 2020 года посольство Российской Федерации в Киргизии и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) безвозмездно передали минздраву КР комплекты для оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. Как сообщили в посольстве РФ в КР, в них вошли медицинские принадлежности и специализированный модуль. Оборудование рассчитано на оказание первичной помощи десяти тысячам пострадавших на протяжении трех месяцев. А специальный набор для неотложной хирургии позволяет провести буквально в полевых условиях сто операций.